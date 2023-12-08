Джордж та Амаль Клуні трималися за руки на червоній доріжці (фото)
Зіркове подружжя відвідало премʼєру нової картини голівудського актора.
62-річний американський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль, 45, відвідали показ його фільму "Хлопці в човні" у Сіетлі. Про це пише Daily Mail.
Клуні обрав для виходу темно-синій джемпер з горловиною в поєднанні з темно-сірим пальтом та штанами.
Британська юристка ліванського походження Амаль Клуні одягла яскраво-червону сукню міді без рукавів із паєтками. Дружина голівудського актора додала своїй фігурі висоти за допомогою пари срібних туфель на підборах і поєднала їх із золотою сумкою-клатчем.
Розпустивши своє довге темне волосся, Амаль доповнила свій образ парою сережок.
Знаменитості трималися за руки, позуючи фотографам заходу та посміхаючись.
Пара одружилася в Італії у вересні 2014 року, а їхні шестирічні близнюки Елла та Олександр народилися через три роки. Подружжя доволі часто виходить разом на червоні доріжки.
"Хлопці в човні" розповідає історію веслувальників Вашингтонського університету, які представляли Сполучені Штати на літніх Олімпійських іграх 1936 року в Берліні.
Нагадаємо, Амаль Клуні зʼявилася на публіці в розкішній білій сукні.
Також Фокус писав про появу дружини Джорджа Клуні на публіці в золотій сукні.