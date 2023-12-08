Джордж та Амаль Клуні трималися за руки на червоній доріжці (фото)

Зіркове подружжя відвідало премʼєру нової картини голівудського актора.

62-річний американський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль, 45, відвідали показ його фільму "Хлопці в човні" у Сіетлі. Про це пише Daily Mail.

Клуні обрав для виходу темно-синій джемпер з горловиною в поєднанні з темно-сірим пальтом та штанами.

Британська юристка ліванського походження Амаль Клуні одягла яскраво-червону сукню міді без рукавів із паєтками. Дружина голівудського актора додала своїй фігурі висоти за допомогою пари срібних туфель на підборах і поєднала їх із золотою сумкою-клатчем.

Розпустивши своє довге темне волосся, Амаль доповнила свій образ парою сережок.

Знаменитості трималися за руки, позуючи фотографам заходу та посміхаючись.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Пара одружилася в Італії у вересні 2014 року, а їхні шестирічні близнюки Елла та Олександр народилися через три роки. Подружжя доволі часто виходить разом на червоні доріжки.

"Хлопці в човні" розповідає історію веслувальників Вашингтонського університету, які представляли Сполучені Штати на літніх Олімпійських іграх 1936 року в Берліні.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Нагадаємо, Амаль Клуні зʼявилася на публіці в розкішній білій сукні.

Також Фокус писав про появу дружини Джорджа Клуні на публіці в золотій сукні.