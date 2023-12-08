Селена Гомес підтвердила, що зустрічається з музичним продюсером Бенні Бланко
Співачка й актриса зізналася, що приховувала свій роман шість місяців.
Селена Гомес підтвердила, що перебуває у стосунках з музичним продюсером Бенні Бланко. 31-річна співачки й актриса зізналася, що цим стосункам уже півроку, але вони з Бенні приховували свій роман. Раніше вона говорила, що їй потрібна людина поруч, яка буде до неї добро ю і зможе її розсмішити. Про це пише Daily Mail.
Селена опублікувала фото з 35-річним Бенні в сторіз днем раніше, 7 грудня.
Це сталося після того, як вона поставила лайк і прокоментувала "Факти" в Instagram Popfactions, у якому йшлося про те, що зірка, "мабуть, підтверджує", що вона у стосунках.
Селена зізналася, що їхнім стосункам з Бенні вже шість місяців і що він ставиться до неї краще, ніж будь-хто інший.
У липні Бенні був присутній на вечірці з нагоди 31-го дня народження Селени. І вони підписані один на одного в Instagram.
Селена і Бенні раніше працювали разом над трьома піснями.
Але також Бенні Бланко працював і з колишнім хлопцем Селени — Джастіном Бібером.
Селена Гомес раніше зустрічалася із Зейном Маліком і Ендрю Таггартом із The Chainsmokers. Також серед її бойфрендів були The Weeknd у 2017 році та Нік Джонас у 2008 році.
Також у неї був короткий роман із зіркою "Сутінків" Тейлором Лотнером.
Але найтриваліший її роман був із Джастіном Бібером з 2009 по початок 2018 року.
У 2010-му юних зірок познайомили їхні менеджери. І фанати вирішили, що їхній роман — це піар-хід.
На шоу Еллен Дедженерес Селена заявила, що Джастін їй як молодший брат. Нарешті, у 2011-му закохані визнали себе парою, приїхавши разом на "Оскар".
Шанувальники одразу ж створили фан-клуб "Джелена" і заговорили про швидкі заручини і весілля своїх кумирів. Але роман вийшов бурхливим. Бібера постійно бачили в компанії моделей, серед яких була "ангел" Барбара Палвін.
"Я божеволів, був абсолютно нерозважливим", — говорив Джастін Бібер про стосунки з Селеною Гомес.
Пара то розлучалася, то сходилася знову. У підсумку Джастіна запідозрили в романі з Гейлі Болдвін, хоч вони і стверджували, що їх пов'язує лише дружба.
У 2018 році Джастін одружився з Гейлі і назвав її коханням усього життя. А Селена випустила трек Lose You to Love Me, зі словами: "За два місяці ти знайшов заміну всьому, що було між нами, немов це було легко". Гейлі і Джастіна цькували в соцмережах, але зараз між зірками встановився хиткий мир.