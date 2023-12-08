Бездітний мільярдер вирішив усиновити свого 51-річного садівника і зробити його спадкоємцем

На шляху до усиновлення Ніколя Пюеш, онук засновника люксового будинку моди Hermès, може зіткнутися з низкою перешкод. Це і його сім'я, і зобов'язання перед благодійними організаціями, і законодавство Швейцарії, де не так просто усиновити повнолітнього.

80-річний Ніколя Пюеш, неодружений і бездітний спадкоємець Тьєррі Ермеса, який заснував розкішний дім моди Hermès 1837 року, придумав, кому залишити свої величезні статки. Він планує усиновити 51-річного колишнього садівника "скромної марокканської сім'ї", який раніше працював у нього, пише швейцарське видання Tribune de Genève.

Статки Пюеша, якому належить близько 5-6% компанії, оцінюються в суму від 9 до 10 мільярдів швейцарських франків (від 10,3 до 11,4 мільярда доларів), що ставить його в число найбагатших людей Швейцарії. Він уже зайнявся вирішенням питання спадщини на користь марокканця і найняв команду юристів, щоб допомогти йому в цьому процесі, повідомляє Tribune de Genève. Крім того, чоловік займається перерозподілом списку благодійників, яким хотів заповісти частину свого майна.

Садівник, особа якого невідома, одружений з іспанкою, у пари — двоє дітей. Він може успадкувати половину багатства Пюеша. Мільярдер уже передав йому ключі від нерухомості в Марракеші (Марокко) і вілли в Монтре (Швейцарія) на загальну суму 5,5 мільйона євро (5,9 мільйона доларів). У разі отримання спадщини, екс-садівник і його сім'я тільки на дивідендах від активів Пюеша зможуть отримувати близько 40 мільйонів євро на рік.

Представники Hermès поки ніяк не прокоментували це.

Ніколя Пюеш — один із найбагатших людей у Швейцарії Фото: BERNARD BISSON

Сімейні війни

У багатьох виникло питання про мотиви такого вчинку мільярдера. Як виявилося, у нього є причини, через які він не горить бажанням залишати гроші родичам. У 2014 році спадкоємець Hermès залишив наглядову раду компанії за неприємних обставин після того, як конкурент модного бізнесу LVMH придбав 23% Hermès у рамках поглинання, здебільшого таємного. Інші члени сім'ї Пюеша створили холдингову компанію зі своїми акціями, щоб заблокувати поглинання LVMH, хоча Ніколя зберіг свою частку.

LVMH і засновник Бернар Арно пізніше погодилися продати свої акції компанії і домовилися більше не купувати їх протягом п'яти років. Однак ворожнеча, схоже, внесла серйозний розкол між Пюешем та іншими членами сім'ї.

"Він пішов у відставку, тому що протягом кількох років почувався обложеним членами своєї сім'ї, які нападали на нього на кількох фронтах, не тільки щодо LVMH. У нього був дуже поганий досвід, він почувався дуже погано і неодноразово піддавався різкій критиці, хоча він дуже прив'язаний до Hermès", — заявляв пресі представник мільярдера.

Велика передача багатства

Згідно з дослідженням швейцарського банку UBS, Пюеш входить до ширшої групи мільярдерів, які планують передати в найближчі десятиліття статки в розмірі 5,2 трильйона доларів США в рамках передачі великого багатства. Ці мільярдери зазвичай ділять своє багатство між нащадками і благодійними цілями, тоді як багато хто домовляється про передачу контролю над своїми прибутковими компаніями членам сім'ї.

Однак Пуеш, схоже, став першим, хто відмовився від цієї умовності на користь людини, яка, мабуть, справила велике враження на його життя.

Сміливим планам Пуеша щодо передачі своїх статків колишньому садівникові через усиновлення заважають перешкоди. Хоча це не є аномалією, усиновлення дорослого відбувається вкрай рідко, а вимоги для цього у Швейцарії, де проживає Пюеш, вельми непрості. Повнолітній може усиновити іншого повнолітнього, якщо він прожив з ним не менше року, коли усиновлений був ще неповнолітнім, згідно із законодавством.

Спадкоємцю-мільярдеру також доведеться подолати благодійні зобов'язання. Передбачається, що Пюеш раніше заклав свої статки в рамках пакту про спадкоємність Isocrates, фонду, який він створив 2011 року і який займається боротьбою з дезінформацією.

Щоб виконати свою обіцянку, дану Isocrates, Пюешу доведеться зіткнутися з жорстокою боротьбою, подібною до тієї, яку він вів із членами своєї сім'ї десять років тому. Представник фонду вже заявив ЗМІ, що Isocrates виступає проти розірвання цього контракту.

"З юридичного погляду різке й одностороннє розірвання договору про спадщину видається нікчемним і необґрунтованим", — ідеться в заяві.

Як інформують деякі видання, усиновлення розглядають як юридичний обхідний шлях, що дає змогу перешкодити фонду оскаржувати деякі права Пюеша.

Раніше Фокус писав, що правнучка засновника Lego Софі Кірк Крістіансен продала свої акції майже за $1 млрд заради екології.