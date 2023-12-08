Кейт Міддлтон привела принцесу Шарлотту на різдвяний концерт у торішньому одязі

Принцеса Шарлотта успадковує свою матір, яка не соромиться з'являтися на публіці в одних і тих самих вбраннях.

Кейт Міддлтон, відома своєю любов'ю з'являтися на публіці в одних і тих же вбраннях по кілька разів, змалечку привчає свою восьмирічну доньку, принцесу Шарлотту, до усвідомленого споживання. Наприклад, багатодітна мати купує їй одяг бюджетних марок, який потім моментально розлітається з полиць магазинів. Вона також не соромиться одягати юну принцесу в ті речі, в яких та з'являлася на публіці. Чергове тому підтвердження — образ принцеси Шарлотти на концерті різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві.

Дівчинка мала такий же вигляд, як минулого року .

Принцеса Шарлотта з матір'ю і братом Фото: Getty

На різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві Шарлотта прибула в бордовому пальті від Trotters Childrenswear вартістю 160 фунтів. Красиве, елегантне класичне пальто виготовлене зі 100% вовни. Воно має оксамитове оздоблення в тон на комірі, кишенях і відповідні оксамитові ґудзики. Ансамбль вона доповнила чорними цупкими колготками і туфельками на плоскій підошві.

Так принцеса Шарлотта виглядала минулого року на різдвяному концерті Фото: Getty Images

Старший брат Шарлотти, принц Джордж, мав солідний вигляд у темному штанному костюмі, краватці і світлій сорочці, а ось п'ятирічний Луї був менш формальним. На ньому було чорне коротке пальто, джинси і замшеві черевики.

Що стосується Кейт, то вона вибрала чудовий білий ансамбль, що включав штани, топ, розкішне пальто від Кріса Керра і білі замшеві туфлі-човники. Шику принцесі надавали сережки від Van Cleef & Arpels.

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