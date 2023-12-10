Як підготуватися до зустрічі із Зеленим Драконом: символи удачі на Новий 2024 рік

Покровителем 2024 року за східною астрологією буде Зелений Дерев'яний Дракон. Також майбутній рік буде високосним, саме тому важливо привернути удачу. Про символи, які потішать Дерев'яного Дракона, розповідаємо далі.

Астрологиня Марія Піон розповіла, за допомогою яких символів можна привернути позитивну увагу Зеленого Дракона.

Якими символами можна привернути удачу в рік Зеленого Дракона?

Зелений і червоний колір

Одягайтеся червоним або зеленим одягом, оскільки ці кольори будуть головними в рік Зеленого Дерев'яного Дракона. Червоний символізує енергію, пристрасть і рішучість, а зелений пов'язаний з гармонією і процвітанням.

"Золоті" фрукти

Розмістіть на видному місці фруктницю з апельсинами, мандаринами або хурмою, адже солодкі плоди золотистого (помаранчевого кольору) налаштовують Дракона.

Прикраси

Розмістіть у своєму будинку зелені прикраси, такі як зелені свічки, подушки, килими та інші елементи інтер'єру. Це створить атмосферу радості та позитиву.

Зображення дракона

Розмістіть зображення драконів у різних частинах вашого будинку. Дракон у китайській культурі символізує силу, удачу і благополуччя.

Червоний колір

Додайте елементи червоного кольору у вашій підготовці. Червоний також вважається кольором удачі в китайській культурі, і його використання може приносити удачу і процвітання.

Сприятливі символи

Скористайтеся китайськими символами удачі, такими як "Фу" (щастя), "Лу" (процвітання) і "Шоу" (довголіття). Ви можете використовувати їх у прикрасах, картинах або в інших елементах декору.

Квіти та рослини

Додайте в будинку зелені рослини та квіти, такі як бамбук або орхідеї. Ці рослини вважаються символами удачі та довголіття.

Традиційні китайські частування

Підготуйте традиційні страви китайської кухні, які вважаються символами удачі, такі як баклажани, гриби, рис і риба.

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