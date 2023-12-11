11 грудня 2023 року: Никона Сухого — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також фарбувати волосся.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Никона Сухого. Він був ченцем у Києво-Печерській лаврі і 1096 року потрапив у полон до половецького князя Боняка. За ченця кочівники сподівалися отримати хороший викуп, але нічого не вийшло. У полоні Никон провів три роки, весь час молився і саме завдяки цьому опинився на волі. Муки і тортури змусили Никона втратити вагу, за що його і прозвали Сухим.
Що не можна робити 11 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- фарбувати волосся;
- голодувати;
- шити.
Народні повір'я та прикмети:
- сонце виглянуло з-за хмар — літо буде дуже спекотним;
- ясне небо вночі — вранці чекайте заморозків;
- вдень тепло, а вночі мороз — у квітні буде сонячна погода;
- на небі сині хмари — чекайте на теплий дощ.
День ангела святкують:
Адам, Аіфал, Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.
Народилися в цей день:
1972 рік — Ахтем Сеітаблаєв, український актор і режисер кримськотатарського походження.
А також у цей день:
1769 рік — у Великій Британії отримали патент на жалюзі;
1815 рік — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США;
2003 рік — в Україні починає роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно.