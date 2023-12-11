Гʼю Ґрант зʼявився на червоній доріжці "Вонки" в компанії дружини (фото)

Актор та телевізійна продюсерка із Швеції одружилися у 2018 році.

63-річний англійський актор Гʼю Ґрант вийшов на червону доріжку зі своєю 40-річною дружиною Анною Елізабет Еберштейн. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя відвідало премʼєру фільму "Вонка" в Regency Village Theatre в Лос-Анджелесі.

Виконавець ролі умпа-лумпи пройшов червоною доріжкою, яка була прикрашена виглядом шоколадної фабрики "Wonka", разом зі своєю дружиною Анною Елізабет Еберштейн.

Ґрант виглядав стильно в класичному чорному костюмі, який він поєднував з білою сорочкою та чорними туфлями, а його волосся було укладене з легким проділом справа. Актор позував у компанії своєї коханої.

Гʼю Ґрант та Анна Елізабет Еберштейн Фото: Getty Images

Супутниця Ґранта була в мінісукні з леопардовим принтом і чорною окантовкою, яка спускалася до середини її стегон. Вона також одягла пару чорних човників і уклала свої світлі пасма.

Пара, у якої є троє дітей, одружилася у 2018 році біля їхнього будинку вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів у західному Лондоні.

Гʼю Ґрант та Анна Елізабет Еберштейн Фото: Getty Images

Грант також виховує двох дітей від акторки Тінглан Хонг.

Зазначимо, що приквел розповідає оригінальну історію молодого Вонки, засновану на персонажі роману Роальда Дала "Чарлі та шоколадна фабрика" 1964 року. Гʼю Ґрант зіграв умпа-лумпу, який крав шоколад у Тімоті Шаламе (Віллі Вонки).

Нагадаємо, чому варто подивитися новий фільм з Тімоті Шаламе в головній ролі.

Також Фокус писав про рідкісну появу на публіці Ровена Аткінсона.