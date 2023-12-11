Серена Вільямс та її чоловік стали першими зірками, які отримали Tesla Cybertruck (фото)

Знаменита тенісистка та її чоловік Алексіс Оганян були в першій групі клієнтів, які отримали футуристичний автомобіль Ілона Маска.

Серену Вільямс та її чоловіка Алексіса Оганяна бачили в Майамі, яка прямувала на вечірку в новенькій Tesla Cybertruck. Алексіс, один із засновників Reddit, був серед першої групи клієнтів, які отримали новітню версію автомобіля. Про це пише Daily Mail.

30 листопада Алексіс був присутній на прямій трансляції на заводі Tesla в Техасі, де Ілон Маск особисто привів його до його нового Cybertruck.

Остання версія модного футуристичного автомобіля Tesla коштує 49 890 доларів за задньопривідну версію і 68 890 доларів за повнопривідну.

Під час останньої прогулянки Маямі Алексіс сів за кермо своєї приголомшливої нової машини, а Серена зайняла переднє пасажирське сидіння.

Серена Вільямс і Алексіс Оганян у своєму новому авто

Вони відвідали зоряну вечірку, влаштовану мільярдером Вейном Бойчем, який походить із династії вуглевидобувників.

Вейн влаштував вечірку посеред Art Basel, всесвітньо відомої арт-ярмарки, яку обожнюють відвідувати знаменитості.

Серена і Алексіс приєдналися до блискучого списку гостей, до якого увійшли Леонардо Ді Капріо, Том Бреді, Сінді Кроуфорд і Дуейн Вейд.

На вечірці, як повідомили інсайдери, були присутні і виступали Snoop Dog і Lil Wayne.

Менш ніж двома тижнями раніше Алексіс Оганян був у Техасі на церемонії, де Ілон роздавав нові Cybertrucks.

Алексіс став третьою людиною у світі, яка отримала цю машину. Ще одним щасливим володарем футуристичного авто став засновник і генеральний директор Trousdale Ventures Філіп Сарофім.

Роздача нових Tesla Cybertruck

Нагадаємо, поставки Tesla Cybertruck почнуться через шість років після того, як Ілон Маск вперше написав про створення автомобіля і через чотири роки після того, як він продемонстрував футуристичний пікап. Найдешевший варіант Cybertruck буде доступний тільки у 2025 році. Цілком можливо, що Tesla пізніше знизить стартову ціну пікапа.

Алексіс Оганян у своєму новому Кібертраку, яку він назвав Cerberus

Також електричний пікап Tesla Cybertruck отримав версію для дітей за 1500 доларів. Його максимальна вантажопідйомність 68 кг.

Tesla Cybertruck for Kids є офіційним продуктом бренду. Це дитячий автомобіль, дизайн якого повторює стандартну версію моделі.