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Електропікап Tesla Cybertruck отримав зменшену версію за $1500 (фото)

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Фото: Tesla | Постачання Tesla Cybertruck for Kids розпочнеться наприкінці грудня

Tesla Cybertruck for Kids значно дешевший за оригінальну модель пікапа. Новинка отримала малопотужний електромотор, а запас ходу становить 19 км на одному заряді.

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Електричний пікап Tesla Cybertruck отримав доступну версію. Новинка призначена для дітей, а її вартість становить лише 1500 доларів. Про це повідомили на сайті бренду.

Tesla Cybertruck for Kids є офіційним продуктом бренду. Це дитячий автомобіль, дизайн якого повторює стандартну версію моделі.

Спереду і ззаду встановлена функціональна оптика. Також новинка отримала двомісний інтер'єр і призначена для дітей віком від 6 до 12 років. Максимальна вантажопідйомність становить 68 кг.

Tesla Cybertruck for Kids Fullscreen
Дизайн авто повторює стандартний пікап
Фото: Tesla

Tesla Cybertruck for Kids оснащений електромотором потужністю 500 Вт (0,7 к.с.). Максимальна швидкість становить 16 км/год, але передбачено й обмежувач до 8 км/год.

Tesla Cybertruck for Kids Fullscreen
Інтер'єр розрахований на два посадкові місця
Фото: Tesla

Силову установку живить літій-іонний акумулятор, який забезпечує запас ходу до 19 км на одному заряді. Крім цього авто отримала систему електричного гальмування, задню передачу і гумові шини.

Вага моделі становить 72 кг. Пікап сягає в довжину 1676 мм.

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Поки що Tesla Cybertruck for Kids немає в наявності. Постачання новинки розпочнеться наприкінці грудня цього року.

Раніше Фокус розповів, що електричні пікапи Tesla Cybertruck і GMC Hummer EV порівняли в заїзді по прямій.