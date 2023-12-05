Электропикап Tesla Cybertruck получил уменьшенную версию за $1500 (фото)

Tesla Cybertruck for Kids значительно дешевле оригинальной модели пикапа. Новинка получила маломощный электромотор, а запас хода составляет 19 км на одном заряде.

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Электрический пикап Tesla Cybertruck получил доступную версию. Новинка предназначена для детей, а ее стоимость составляет всего 1500 долларов. Об этом сообщили на сайте бренда.

Tesla Cybertruck for Kids является официальным продуктом бренда. Это детский автомобиль, дизайн которого повторяет стандартную версию модели.

Спереди и сзади установлена функциональная оптика. Также новинка получила двухместный интерьер и предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Максимальная грузоподъемность составляет 68 кг.

Дизайн авто повторяет стандартный пикап Фото: Tesla

Tesla Cybertruck for Kids оснащен электромотором мощностью 500 Вт (0,7 л.с.). Максимальная скорость составляет 16 км/ч, но предусмотрен и ограничитель до 8 км/ч.

Интерьер рассчитан на два посадочных места Фото: Tesla

Силовую установку питает литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает запас хода до 19 км на одном заряде. Помимо этого авто получила систему электрического торможения, заднюю передачу и резиновые шины.

Вес модели составляет 72 кг. Пикап достигает в длину 1676 мм.

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Пока Tesla Cybertruck for Kids нет в наличии. Поставки новинки начнутся в конце декабря этого года.

Ранее Фокус рассказал, что электрические пикапы Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV сравнили в заезде по прямой.