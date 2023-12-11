Саша Бо поділилась з шанувальниками фото з таїнства хрещення новонародженої доньки

Блогерка розповіла, хто став хрещеними батьками її єдиної доньки та показала як пройшов цей день.

29-річна блогерка з Івано-Францівська Саша Бо (справжнє ім’я Олександра Тарнавська" поділилася фотографіями з хрещення своєї єдиної доньки від другого шлюбу. Фото вона опублікувала в своєму інстаграмі.

Візначимо, що дівчинка на ім’я Віра народилася 21 листопада. Вже через три тижні Олександра разом зі своїм другим чоловіком, лікарем Платоном Тарнавським, прийняли рішення похрестити донечку.

Відомо, що хрещення дівчинки провели у Храмі святих Кирила та Мефодія.

Також стало відомо, кого батьки обрали хрещеними для своєї єдиної донечки. Так, хрещеним батьком став підприємець Станіслав Іванишин, а хрещеною мамою — Ольга Хробуст.

На фото Саша Бо показа ніжний образ донечки, яка була одягнена у сукню молочного кольору. А також святковий торт.

Варто відзначити, для святкувань блогерка одягнула повністю молочний в'язаний костюм.

Хрещення донечки Саші Бо Хрещення донечки Саші Бо

На святкуваннях також були два старших сина блогерки Даня та Євген від попереднього шлюбу з блогером ігорем Пустовітом.

Звісно до привітань родини приєдналися шанувальники блогерки.

"Вітаю вашу родину з таким світлим святом. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає вашу донечку та родину".

"Щиро вітаю вашу сім'ю. Міцного здоров'я, Божого благословення і щасливої долі Вірочці. Нехай росте вам на радість і втіху. Як пасує ім'я вашій донечці".

"Неймовірно гарноооо, вперше бачу такого формату хрещення! ваууууу".

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