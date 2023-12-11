Ахтем Сеітаблаєв розповів про знайомство нареченої з його донькою (відео)
У вересні 2023 режисер освідчився Марʼяні Боцвинюк.
Режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про знайомство коханої з його донькою. Подробицями особистого життя український захисник поділився в новому інтервʼю ЖВЛ.
На честь 51-річчя, яке Сеітаблаєв святкує 11 грудня 2023 року, іменинник привідкрив завісу своїх нових стосунків з Марʼяною Боцвинюк. Дівчині 30 років. Раніше вона працювала в консульському відділі посольства України в Білорусі.
У вересні 2023 режисер освідчився своїй коханій, після чого почав більше показувати кадри з нею.
"Ну, напевно, в першу чергу, моє бажання відчувати себе людиною, яка перебуває поруч або поруч, з якою є точно не секретар, до якої ти маєш і відчуття", — зізнається Сеітаблаєв.
Захисник вважає, що в серйозних стосунках важливо знайомити другу половинку зі своїми дітьми. Тому його старша донька Назли вже познайомилася з Марʼяною. Спадкоємиця режисера народила йому першу онуку Аріану в січні 2023. Це сталося в Бельгії, тому дідусь познайомився з малюком лише через пів року.
Його син Селім перебуває в окупованому Криму, а донька Сафіє з мамою Іванною Дядюрою за кордоном, тому режисер бачиться з нею лише онлайн. Сеітаблаєв зізнається, що пишається своїми дітьми.
"Я пишаюся зі своїми дітьми. Вони набагато мудріші", — зазначив український захисник.
Нагадаємо, у 2021 році мама Ахтема Сеітаблаєва померла в Криму.
Також Фокус писав про фільм Ахтема Сеітаблаєва про подвиг українських прикордонників у 2014 році.