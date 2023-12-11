Один фасон — різні кольори: секрети стилю Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон настільки любить деякі свої вбрання, що замовляє їх у різних кольорах.

Як довела принцеса стилю Кейт Міддлтон: якщо щось вам дуже пасує, то варто замовити ще кілька речей такого ж кольору, але в різній колірній гамі. Особливо вона любить елегантні штанні костюми та сукні-пальто. Про секрети стилю принцеси Уельської розповів Daily Mail.

Кейт Міддлтон, як свідчать численні фото, віддає перевагу гладким лаконічним силуетам у приємних відтінках. Вона знає, що їй пасує, і не відходить далеко від ключових речей свого гардероба — саме тому вона схильна концентруватися на кількох речах у двох, трьох і навіть чотирьох різних відтінках.

Серед найпримітніших — сукня "Кейт" від Емілії Вікстед, названа на її честь після того, як принцеса попросила повторити цю популярну модель у лавандовому, темно-синьому, оливково-зеленому та бірюзовому кольорах.

Також її знак поширився і на строгі костюми, які останнім часом посідають провідні позиції в гардеробі Кейт, до того ж один із костюмів Александра Макквіна представлений у відтінках рожевого, білого, темно-синього та бірюзового.

Кожен відтінок надає улюбленому силуету принцеси Уельської нового подиху.

Сукня Емілії Вікстед "Кейт"

Сукня Емілії Вікстед "Кейт" із довгими рукавами та поясом на талії вперше була помічена в лавандовому кольорі в жовтні 2018 року, коли Кетрін була присутня на Глобальному міністерському саміті з психічного здоров'я в Лондоні.

Сукня від Емілії Вікстед

Менш ніж за рік оливково-зелена версія пошитої на замовлення сукні була одягнена на відкриття Центру Анни Фрейд у Лондоні, хоча виріз був трохи змінений.

Сукня від Емілії Вікстед Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Наступним був темно-синій колір у листопаді 2019 року, коли принцеса Уельська була присутня на відкритті Національного фонду з надзвичайних ситуацій, а в листопаді 2023 року знайому сукню А-силуету помітили знову, але цього разу в бірюзовому кольорі та з довшим подолом, щоб вітати шведську принцесу Вікторію та її чоловіка, принца Деніела.

Штанний костюм від Alexander McQueen

Зшиті на замовлення штани й однобортний жакет у тон стали для Кейт альтернативою приталеним сукням минулого.

Уперше вона вибрала білосніжну версію в березні 2022 року під час туру на Ямайці, додавши яскравих барв за допомогою помаранчевої блузки Ridley London і такої ж сумки. Потім вона носила цей же костюм, але з білим топом.

Штанний костюм від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Кілька місяців по тому Кетрін на зустрічі за круглим столом, яку вона організувала з Центром раннього дитинства Королівського фонду, вибрала рожевий колір.

Штанний костюм від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Штанний костюм від Alexander McQueen Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Штанний костюм від Alexander McQueen Фото: Getty Images

У листопаді 2022 року після прибуття до Бостона костюм було повторено в темно-синьому кольорі, а потім і в бірюзовому відтінку.

Сукня-пальто від Emilia Wickstead

Сукня-пальто — це ще один улюблений предмет гардероба Кейт Міддлтон. І вона вважає за краще замовляти його в Емілії Вікстед.

Сукня-пальто від Emilia Wickstead Фото: Getty Images

Елегантна довга сукня-пальто стала одним із найулюбленіших модних стилів Кейт. Уперше його перейняла принцеса Діана в 1980-х роках. Перехрещений ліф із акуратними лацканами, звуженою талією та розкльошеною спідницею від Емілії Вікстед став незмінним фаворитом Кетрін, який вона неодноразово носила в різних кольорах.

Сукня-пальто від Emilia Wickstead Фото: Getty Images

Її перший вихід у цьому стилі сукні-пальта відбувся 2012 року на параді на честь Дня Святого Патрика в смарагдово-зеленому кольорі в поєднанні з шоколадно-коричневим капелюхом Lock & Co та брошкою з трилисником.

Сукня-пальто від Emilia Wickstead

Потім вона носила блідо-блакитну версію і темно-рожеву на вечірці в саду Букінгемського палацу 2022 року.

Пальто міді Eponine London

Таке пальто Кейт носила в Глазго 2021 року, обравши кобальтово-синій колір, який їй пасує.

Пальто міді Eponine London Фото: Getty Images

Пальто міді Eponine London Фото: Getty

Сукня-пальто Eponine була також обрана для минулорічного концерту різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, цього разу у святковому бордовому кольорі.

Рожева сукня Alexander McQueen

Цю стильну рожеву сукню Кейт одягала на Trooping the Color 2017 року.

Сукня Alexander McQueen

Наступного року Кетрін одягла малиново-рожеву сукню на весілля принцеси Євгенії Веддінг, але версію з пишнішими рукавами.

Сукня-пальто Alexander McQueen

Сукня-пальто McQueen була елегантним вибором для хрещення Шарлотти 2015 року.

Сукня-пальто Alexander McQueen Фото: Getty

Цей самий силует з'явився на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл три роки по тому.

Сукня-пальто Alexander McQueen Фото: Getty

Пізніше, довівши, що класичний крій може витримати випробування часом, Кейт носила таку саму сукню-пальто, але блідо-блакитного кольору, на службу у Вестмінстерському абатстві з нагоди століття Королівських ВПС у липні 2018 року.

Сукня Preen Finella

Стильна сукня Finella яскраво-червоного кольору була вдягнена для візиту до Канади 2016 року.

Сукня Preen Finella

Чорна версія сукні Finella з'явилася на церемонії Place2be Awards 2016 року.

Сукня Preen Finella

Пальто з бантом Catherine Walker

Це пальто з бантом від Кетрін Вокер Кейт Міддлтон одягала на похорон принца Філіпа 2021 року.

Пальто з бантом Catherine Walker Фото: Getty Images

Пальто з бантом Catherine Walker Фото: Getty Images

Зовсім інший колір був обраний для зовсім іншого випадку того ж року. Цього разу Кейт одягла червоне пальто з бантом від Кетрін Вокер на службу різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві.

Двобортне пальто Catherine Walker

На День Святого Патрика 2017 року Кейт убралася в пальто від Кетрін Вокер із оксамитовими манжетами та лацканами й капелюх Lock & Co.

Двобортне пальто Catherine Walker

Сучасний крій і золоті ґудзики надали ансамблю царственого вигляду, що зробило його очевидним вибором для повторення в іншому кольорі, як ми бачили на різдвяній службі в Сандрінгемі 2018 року.

Двобортне пальто Catherine Walker Фото: Getty Images

Кейт носила двобортне пальто бордового відтінку й доповнила образ пов'язкою на голову.

Плісирована сукня від Emilia Wickstead

Ця плісирована сукня від її улюбленої дизайнерки Емілії Вікстед була фаворитом принцеси Уельської, і вона неодноразово носила її як у рожевому, так і в бірюзовому відтінках. Кейт спочатку одягала її на офіційний ювілейний обід королеви у Віндзорському замку, а потім знову одягла її 11 днів по тому на вечірку в саду Букінгемського палацу.

Плісирована сукня від Emilia Wickstead

Це вбрання мало такий успіх, що Кейт його знову використала в бірюзовому кольорі для туру Новою Зеландією 2014 року, а потім носила в центр лікування наркозалежності.

Блейзер Duchess від Smythe

Кетрін часто носила піджак Smythe Duchess темно-синього кольору, коли була герцогинею Кембриджською, і в підсумку бренд назвав його на честь Кейт — "Герцогиня" (Duchess).

Блейзер Duchess від Smythe

Виготовлений на замовлення блейзер уперше був представлений 2011 року, всього через кілька місяців після того, як Кейт вирушила в тур по Канаді.

Пізніше 2016 року Кейт Міддлтон знову носила цей блейзер, але вже оливково-зеленого відтінку.

Сукня-пальто від Catherine Walker

Цю сукню-пальто від Кетрін Вокер Кейт уперше одягала 2011 року в зоопарку Калгарі.

Сукня-пальто від Catherine Walker Фото: Getty

Його знову бачили в Берліні у 2017 році, цього разу у волошковому кольорі.

Сукня-пальто від Catherine Walker

А під час туру Канадою Кейт Міддлтон вибрала це ж вбрання, але яскраво-червоного кольору для останнього дня туру королівського подружжя Канадою 2011 року.

Нагадаємо, анонсуючи службу Різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, Кейт Міддлтон з'явилася в ошатному піджаку, розшитому перлами.