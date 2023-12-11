Один фасон — різні кольори: секрети стилю Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон настільки любить деякі свої вбрання, що замовляє їх у різних кольорах.
Як довела принцеса стилю Кейт Міддлтон: якщо щось вам дуже пасує, то варто замовити ще кілька речей такого ж кольору, але в різній колірній гамі. Особливо вона любить елегантні штанні костюми та сукні-пальто. Про секрети стилю принцеси Уельської розповів Daily Mail.
Кейт Міддлтон, як свідчать численні фото, віддає перевагу гладким лаконічним силуетам у приємних відтінках. Вона знає, що їй пасує, і не відходить далеко від ключових речей свого гардероба — саме тому вона схильна концентруватися на кількох речах у двох, трьох і навіть чотирьох різних відтінках.
Серед найпримітніших — сукня "Кейт" від Емілії Вікстед, названа на її честь після того, як принцеса попросила повторити цю популярну модель у лавандовому, темно-синьому, оливково-зеленому та бірюзовому кольорах.
Також її знак поширився і на строгі костюми, які останнім часом посідають провідні позиції в гардеробі Кейт, до того ж один із костюмів Александра Макквіна представлений у відтінках рожевого, білого, темно-синього та бірюзового.
Кожен відтінок надає улюбленому силуету принцеси Уельської нового подиху.
Сукня Емілії Вікстед "Кейт"
Сукня Емілії Вікстед "Кейт" із довгими рукавами та поясом на талії вперше була помічена в лавандовому кольорі в жовтні 2018 року, коли Кетрін була присутня на Глобальному міністерському саміті з психічного здоров'я в Лондоні.
Менш ніж за рік оливково-зелена версія пошитої на замовлення сукні була одягнена на відкриття Центру Анни Фрейд у Лондоні, хоча виріз був трохи змінений.
Наступним був темно-синій колір у листопаді 2019 року, коли принцеса Уельська була присутня на відкритті Національного фонду з надзвичайних ситуацій, а в листопаді 2023 року знайому сукню А-силуету помітили знову, але цього разу в бірюзовому кольорі та з довшим подолом, щоб вітати шведську принцесу Вікторію та її чоловіка, принца Деніела.
Штанний костюм від Alexander McQueen
Зшиті на замовлення штани й однобортний жакет у тон стали для Кейт альтернативою приталеним сукням минулого.
Уперше вона вибрала білосніжну версію в березні 2022 року під час туру на Ямайці, додавши яскравих барв за допомогою помаранчевої блузки Ridley London і такої ж сумки. Потім вона носила цей же костюм, але з білим топом.
Кілька місяців по тому Кетрін на зустрічі за круглим столом, яку вона організувала з Центром раннього дитинства Королівського фонду, вибрала рожевий колір.
У листопаді 2022 року після прибуття до Бостона костюм було повторено в темно-синьому кольорі, а потім і в бірюзовому відтінку.
Сукня-пальто від Emilia Wickstead
Сукня-пальто — це ще один улюблений предмет гардероба Кейт Міддлтон. І вона вважає за краще замовляти його в Емілії Вікстед.
Елегантна довга сукня-пальто стала одним із найулюбленіших модних стилів Кейт. Уперше його перейняла принцеса Діана в 1980-х роках. Перехрещений ліф із акуратними лацканами, звуженою талією та розкльошеною спідницею від Емілії Вікстед став незмінним фаворитом Кетрін, який вона неодноразово носила в різних кольорах.
Її перший вихід у цьому стилі сукні-пальта відбувся 2012 року на параді на честь Дня Святого Патрика в смарагдово-зеленому кольорі в поєднанні з шоколадно-коричневим капелюхом Lock & Co та брошкою з трилисником.
Потім вона носила блідо-блакитну версію і темно-рожеву на вечірці в саду Букінгемського палацу 2022 року.
Пальто міді Eponine London
Таке пальто Кейт носила в Глазго 2021 року, обравши кобальтово-синій колір, який їй пасує.
Сукня-пальто Eponine була також обрана для минулорічного концерту різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, цього разу у святковому бордовому кольорі.
Рожева сукня Alexander McQueen
Цю стильну рожеву сукню Кейт одягала на Trooping the Color 2017 року.
Наступного року Кетрін одягла малиново-рожеву сукню на весілля принцеси Євгенії Веддінг, але версію з пишнішими рукавами.
Сукня-пальто Alexander McQueen
Сукня-пальто McQueen була елегантним вибором для хрещення Шарлотти 2015 року.
Цей самий силует з'явився на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл три роки по тому.
Пізніше, довівши, що класичний крій може витримати випробування часом, Кейт носила таку саму сукню-пальто, але блідо-блакитного кольору, на службу у Вестмінстерському абатстві з нагоди століття Королівських ВПС у липні 2018 року.
Сукня Preen Finella
Стильна сукня Finella яскраво-червоного кольору була вдягнена для візиту до Канади 2016 року.
Чорна версія сукні Finella з'явилася на церемонії Place2be Awards 2016 року.
Пальто з бантом Catherine Walker
Це пальто з бантом від Кетрін Вокер Кейт Міддлтон одягала на похорон принца Філіпа 2021 року.
Зовсім інший колір був обраний для зовсім іншого випадку того ж року. Цього разу Кейт одягла червоне пальто з бантом від Кетрін Вокер на службу різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві.
Двобортне пальто Catherine Walker
На День Святого Патрика 2017 року Кейт убралася в пальто від Кетрін Вокер із оксамитовими манжетами та лацканами й капелюх Lock & Co.
Сучасний крій і золоті ґудзики надали ансамблю царственого вигляду, що зробило його очевидним вибором для повторення в іншому кольорі, як ми бачили на різдвяній службі в Сандрінгемі 2018 року.
Кейт носила двобортне пальто бордового відтінку й доповнила образ пов'язкою на голову.
Плісирована сукня від Emilia Wickstead
Ця плісирована сукня від її улюбленої дизайнерки Емілії Вікстед була фаворитом принцеси Уельської, і вона неодноразово носила її як у рожевому, так і в бірюзовому відтінках. Кейт спочатку одягала її на офіційний ювілейний обід королеви у Віндзорському замку, а потім знову одягла її 11 днів по тому на вечірку в саду Букінгемського палацу.
Це вбрання мало такий успіх, що Кейт його знову використала в бірюзовому кольорі для туру Новою Зеландією 2014 року, а потім носила в центр лікування наркозалежності.
Блейзер Duchess від Smythe
Кетрін часто носила піджак Smythe Duchess темно-синього кольору, коли була герцогинею Кембриджською, і в підсумку бренд назвав його на честь Кейт — "Герцогиня" (Duchess).
Виготовлений на замовлення блейзер уперше був представлений 2011 року, всього через кілька місяців після того, як Кейт вирушила в тур по Канаді.
Пізніше 2016 року Кейт Міддлтон знову носила цей блейзер, але вже оливково-зеленого відтінку.
Сукня-пальто від Catherine Walker
Цю сукню-пальто від Кетрін Вокер Кейт уперше одягала 2011 року в зоопарку Калгарі.
Його знову бачили в Берліні у 2017 році, цього разу у волошковому кольорі.
А під час туру Канадою Кейт Міддлтон вибрала це ж вбрання, але яскраво-червоного кольору для останнього дня туру королівського подружжя Канадою 2011 року.
Нагадаємо, анонсуючи службу Різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, Кейт Міддлтон з'явилася в ошатному піджаку, розшитому перлами.