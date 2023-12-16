Яскраво, сонячно, шоколадно: 5 трендових кольорів зими 2023/24

Стилісти попереджають, що головне у виборі кольору — не втратити своєї індивідуальності і не йти просто за модними трендами.

Стильний образ сучасної жінки — це сміливі поєднання, сміливі принти, розкішні текстури, які врешті-решт створюють вашу унікальність. І тут немає жорстких правил для самовираження, вважають консультанти персонального онлайн-стиліста lookiero.

Разом з тим кожен новий сезон сповнений сюрпризів і цікавих тенденцій. Тому експерти lookiero вирішили поділитися тим, яка колірна палітра зимового сезону 2023/24 збирається підкорити не тільки модниць, а й усіх, хто хоче йти в ногу з часом.

Однак стилісти lookiero попереджають: якій би спокусі ви не піддалися — пристрасній червоній, сонячно жовтій чи класичній сірій, ваш образ — це насамперед вираз вашої особистості, ваша творчість і ваша готовність відчувати себе поза стандартами. Будьте собою і отримуйте задоволення!

Отже, які ж кольори зроблять ваш образ модним і неповторним цієї зими?

Максимальна потужність червоного

Усі відтінки сильного і пристрасного полум'яного кольору цього сезону впевнено і сміливо крокують по всій планеті. І це не просто метафора, це мейнстрим нинішнього сезону. Причому в червоному кольорі може бути все, що завгодно — комплект зі спідниці та жакета, штани, спідниця або блуза будь-якого фасону, шарф, взуття тощо. Головне — не перебільшити і завжди оцінювати пропорції червоного кольору у вашому вбранні, які залежать від того, яку роль він має зіграти.

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Червоний колір пасує для офісу і зустрічі з друзями, розкішної вечірки і романтичної вечері. А який прекрасний вигляд має червоний у верхньому одязі, коли надворі буває сиро і вогко, а небо заволокло сірими хмарами, і надовго! І безумовно червоний колір аксесуара або взуття просто стануть магнітом вашого образу.

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І не бійтеся поєднувати улюблений відтінок полум'яного з несподіваними колірними рішеннями. Крім класичного чорного і білого, стилісти lookiero пропонують спробувати колір фуксії, фіолетовий, синій електрик. Однак якщо ви хочете елегантний повсякденний образ, що не заважає вашому уявленню про діловий стиль, ідеальні все ж класичні поєднання. Наприклад, біла водолазка і червоний піджак або чорні джинси з яскраво-червоним светром. Ви станете сяючою і модною в одну мить, впевнені консультанти.

Тріумфальне повернення сірого

Експерти онлайн-стиліста переконані: це реальний тренд сезону 2023/24 — від Нью-Йорка до Парижа, Мілана та Лондона. Класичний сірий став синонімом елегантності та суворості, підкреслив гендерний баланс сучасної моди, але з нотками свіжості та витонченості.

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Сьогодні сірий використовується не просто авторитетно, а ідеально втілює міланський буржуазний стиль, улюблений діловим світом. Тут ключовим елементом, на думку консультантів lookiero, стає сіре пальто, за яким ностальгувало багато любительок витончених образів.

Фото: pexels.com

Але хто сказав, що сірий не може бути грайливим і веселим? Навіть гламурним — це і сріблясто-сіре вбрання для вечірки, і коктейльна сукня з паєтками, і вечірнє вбрання а-ля сіра зміїна шкіра.

Фото: pexels.com

Водночас нейтральний сірий цілком може бути з перчинкою. Головне — вміло поєднувати його з іншими кольорами: від м'яких пастельних тонів до сміливих і яскравих. Проте стилісти lookiero однозначно рекомендують сірий з яскраво-рожевим або бузковим — виграшний вибір, щоб продемонструвати жіночність та елегантність. А ще сірий як основа для будь-яких принтів та сірі балетки, які пасуватимуть до будь-якого образу.

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Шоколад, кава, карамель — смачно коричневий

Незаслужено забуті відтінки коричневого — оксамитові, замшеві, контрастні, теплі та гармонійні. Цей колір став справжнім трендом сезону і підкорив подіуми в провідних колекціях світових дизайнерів.

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І тут абсолютно не знайшлося місця банальності або нудьзі. Коричневі тони здивували вишуканістю, жіночністю, показали свою силу в кожному предметі одягу, чи то блейзер або сувора спідниця, замшевий жилет або в'язана сукня, плюшеве пальто, теплі колготки.

Фото: pixabay.com

А ще відтінки коричневого чудові для створення об'ємних плавних ліній, стверджують стилісти lookiero.

Фото: pixabay.com

Говорячи про сміливі поєднання коричневого, уявіть собі насамперед усі смаки шоколаду — від молочного до насиченої карамельної помадки в асорті. Це чудовий спосіб продемонструвати можливості коричневого. Однак вишуканості вашому вбранню додасть комбінація коричневого і чорного — ідеальний дует для шикарного образу. А якщо хочеться більше теплоти і гостинності, не забудьте про відтінок екрю або кремовий.

Колір королівської мантії — пурпурний

Цього сезону не тільки полум'яно-червоний став мейнстримом. Трендові позиції зайняв чарівний пурпурний — гранатовий, багряний, темно-бордовий, рубіновий, сливовий, стиглої або гнилої вишні. Ці відтінки пурпурного володіють якимось магнетизмом і привертають до себе увагу в будь-якій речі — від спідньої білизни до шкіряних курток, від вечірньої сукні до дизайнерської спідниці і повсякденних штанів. Все-таки не просто так королі вибрали цей колір для своїх мантій.

Фото: pixabay.com

Нотку пристрасті і чуттєвості в пурпурному на новий сміливий рівень допоможе вивести поєднання, здавалося б, непоєднуваних кольорів. Наприклад, пурпурний і салатовий, пурпурний і пастельно-рожевий. Томно, загадково і романтично, при цьому колірна гама створює яскравий і сучасний контраст, який просто ідеальний, стверджують стилісти lookiero.

Фото: pexels.com

А ось верхній одяг, взуття, аксесуари бажані нейтральних кольорів — розумний хід, на думку консультантів, який дає змогу зробити основний акцент на пурпурному. Це дасть змогу не переборщити з нюансами та зберегти колірну гармонію.

Вінтажно-жовтий, гірчичний, канарковий

Жовтий упевнено виходить не тільки на подіуми, а й на вулиці, обіцяючи стати тим кольором, який визначатиме тренд найближчого зимового сезону. І хоча відтінки сонячного кольору ніколи не були абсолютним героєм модного гардероба, сьогодні, здається, просто непристойно не мати светра або костюма в цьому кольорі.

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Причому він не тільки відроджує вінтажний дух із сучасним відтінком. Він допомагає створювати сміливі образи, коли сексуально привабливий довгий светр оверсайз у гірчичних відтінках можна сміливо поєднувати з високими шкіряними чобітьми теракотового кольору. Або класичний брючний костюм як данина англійській моді, коли жовтий — це основа, а лінії клітинки — це класичний чорний.

Фото: pixabay.com

Але якщо ви шукаєте щось більш сміливе і свіже, стилісти lookiero пропонують звернути увагу на поєднання жовтого із зеленим або фіолетовим. Ці поєднання допоможуть створити фреш-образ — оригінальний і стильний водночас, який ідеально підходить тим, хто не боїться привернути увагу і прагне виділитися з натовпу.

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