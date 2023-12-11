"Мені не 16": Адріана Ліма розповіла, як ставиться до критики її зовнішності

Знаменитість виховує трьох дітей та утримує трьох собак.

42-річна бразильська супермодель Адріана Ліма зізналася, як ставиться до критики своєї зовнішності. Про це зірка подіумів розповіла Нarperʼs Вazaar Аrabia.

Ексангел "Victoria's Secret" розповіла, що повернення в модельну індустрію, рекламні контракти і подіумів чекатимуть її у новому 2024 році.

"Мені здається, що відбулося повернення супермоделей. Останнім часом я часто бачу моделей не лише 2000-х, а й 80-х та 90-х років, і мені здається, що це чудово", — зізнається бразильська знаменитість.

Адріана Ліма

Окрім цього, Ліма розповіла про свою 14-річну доньку Валентину. Виявилося, що дівчинка також хоче будувати карʼєру в модельній галузі.

Адріана Ліма

Адріана також відреагвала на критику своєї зовнішності. Після появи на одному з публічних заходів користувачі мережі помітили явні зміни в обличчі супермоделі. Втім, критика хейтерів її не хвилює. Зірка глянців зазначала, що так виглядає багатодітна мама, яка більшість часу приділяє вихованню спадкоємців.

Адріана Ліма Фото: Getty Images

"Справа в тому, що мені не 16 років. Я почала працювати моделлю в 16, але мені вже ніколи не буде 16. Мені 42, і я найщасливіша з усіх, ким я була, найщасливіша із собою. Я приймаю свій вік і не збираюся ні для кого змінюватись", — зізнається бразильська супермодель.

Нагадаємо, Адріана Ліма зʼявилася у стильному штанному костюмі.

Також Фокус писав про реакцію Адріани Ліми на критику її "нового" обличчя.