Зірка фільму "Людина павук" п'ять років не платив за воду. Актор пояснив чому накопив багатотисячний борг

Актор попри свій юний вік не знав, що за комунальні послуги потрібно платити гроші.

27-річний американський актор Том Холланд, відомий роллю у фільмі "Людина павук" багато років не платив за воду, бо вважав, що це безкоштовно. Він п’ять років не платив за водопостачання, яким користувався, пише видання MIRROR.

Актор на повному серйозі вважав, що у Великобританії жителі користуються водою абсолютно безкоштовно.

Ще з юних років актор веде активну знімальну діяльність і лише нещодавно зробив рік перерви в своїй кар’єри. Саме у цей час у актора з'явилася можливість "організувати" своє життя та провести час зі своєю дівчиною Зендаєю.

"Мій вихідний рік не мав нічого спільного з [роботою], це було пов’язано лише з моїм віком і дорослішанням. Я роблю це з 11 років на сцені в Лондоні, і з тих пір у мене не було жодної перерви", — сказав він The Hollywood Reporter. Том продовжив: "Мені просто пощастило. Я не сприймаю це як належне. Я хотів провести деякий час в одному місці, побути з родиною та друзями та організувати своє життя.Я дізнався, що не платив за воду протягом п’яти років, але лише тому, що я не знав, що ми повинні це робити. Я просто думав, що вода в Англії безкоштовна".

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