Манекени в пакетах і перевернута карта Палестини: бренд Zara потрапив у великий скандал

На тлі скандалу, що розгорається, Zara продовжує зберігати мовчання.

Іспанський ритейлер Zara опинилася в епіцентрі скандалу через новий капмейн, використавши у фотосесії елементи, які налаштували проти неї як палестинців, так й ізраїльтян, повідомляє The National News.

На опублікованих брендом фото модель Крістен МакМенамі стоїть в абсолютно білій кімнаті, оточена дерев'яними ящиками і бетонними уламками. Там же є статуї без кінцівок і манекени, загорнуті в білу тканину і в білі поліетиленові пакети. На одному зображенні, яке, судячи з усього, було видалене з кампанії на вебсайті Zara і в соціальних мережах, Макменамі зображена в шкіряній куртці з шипами, а позаду неї ширяє манекен, обмотаний плівкою.

Ба більше, деякі користувачі розгледіли у шматках бетонних уламків карту Ізраїлю із сектором Гази і перевернуту карту Палестини.

Із серії зображень куртки із заклепками єдина фотографія, яка залишилася в мережі, — це предмет одягу крупним планом.

Кампанія під назвою The Jacket є частиною серії Atelier, яку компанія описує як "колекцію, випущену обмеженим накладом, що демонструє нашу прихильність майстерності і пристрасть до художнього самовираження".

Коментуючи пост Zara про рекламну кампанію, Мелані Елтюрк, виконавчий директор модного бренду Haute Hijab, сказала:

"Це огидно. На які хворі, збочені та садистські образи я дивлюся?"

Палестинський художник Хазем Харб також прокоментував кампанію і закликав бойкотувати бренд.

"Використовувати смерть і руйнування як тло для моди — це не просто зловісно, це співучасть і має обурити нас, як споживачів. Бойкотуйте Zara", — написав він.

Впливові особи Instagram доктор Нур Амра і доктор Хіна Чіма, які ведуть акаунти @eyegirlmd і @storyofstyle, поділилися зображеннями кампанії Zara у спільному пості.

"Ми всі бачили руйнівні зображення закутаних тіл, що виходять із сектору Гази... Це явно навмисне глузування над палестинцями. Вони точно знають, що роблять", — заявили вони.

Поки що ритейлер ніяк не прокоментував скандал, що розгорівся.

Раніше ізраїльський новинний канал N12 повідомляв, що в жовтні ізраїльські араби закликали до бойкоту Zara після того, як власник її франшизи приймав вкрай правого політичного діяча Ітамара Бен-Гвіра на заході передвиборчої кампанії в Раанані. На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як люди спалюють одяг, проданий модною мережею, після зборів, організованих Джої Швебелем, головою Trimera Brands, ізраїльського власника франшизи Zara.

Zara була заснована в Іспанії в 1975 році. Мережа налічує понад 2000 магазинів у більш ніж 90 країнах, а також безліч торгових точок в ОАЕ, зокрема в Абу-Дабі, Дубаї, Шарджі та Рас-Аль-Хаймі.

Раніше Фокус писав, як у Росії вирішили перейменувати Zara.