Дженніфер Еністон розповіла про відверту сцену сексу в "Ранковому шоу"

Актриса знімалася разом з актором Джоном Геммом.

Дженніфер Еністон грає разом з Джоном Геммом, зіркою серіалу "Божевільні" в третьому сезоні її шоу Apple TV+ "Ранкове шоу". І один з епізодів приголомшив глядачів відвертою сценою між акторами. 54-річна Еністон була абсолютно оголена. Але в інтерв'ю вона зізналася, що почувалася дуже комфортно. Про це пише Variety.

У новому випуску журналу Еністон розповіла своїй колезі за серіалом "Ранкове шоу" Різ Візерспун, що вона відчувала, знімаючись з відомим голлівудським красенем Геммом.

"Вони запитали нас, чи хочемо ми координатора з інтимних питань. Я з минулих часів, тому я подумала: "Що це означає?". Вони сказали: "Коли хтось запитує тебе, чи все гаразд з тобою", а я така: "Будь ласка, це досить незручно! Ми досвідчені — ми можемо розібратися в цьому", — пожартувала Еністон, зазначивши, що Джон Гемм був справжнім джентльменом.

Сцена між Еністон і Геммом

У серіалі вона грає ведучу новин Алекс Леві, а Джон грає Пола Маркса, технічного мільярдера.

В епізоді третього серіалу "Студент зі Стенфорда", який вийшов в ефір у жовтні, Алекс брала інтерв'ю в Пола в його особняку в Гемптоні.

Напружене і важке інтерв'ю викликало іскру між ними, і після того, як воно закінчилося, вони разом опинилися в ліжку.

У постільній сцені обидва актори були повністю оголені, а Дженніфер мала такий самий приголомшливий вигляд, як і у своїй першій оголеній сцені у фільмі "Розставання" 2006 року.

Трейлер "Ранкового шоу"

Зірка серіалу "Друзі" нещодавно розповіла, як їй вдається підтримувати таку неймовірну форму, у відвертому інтерв'ю минулого місяця.

Вона назвала чотири головні правила, за якими вона живе.

Еністон сказала: "Я п'ю багато води, щодня рухаюся, намагаюся їсти цільні, свіжі продукти і сплю якомога більше".

"Остання частина є для мене складною, але вона дуже важлива. Я відчуваю це, коли не отримую достатньо відпочинку. На додаток до всього цього, я намагаюся дуже уважно ставитися до того, що впускаю у свій вільний простір. Наш світ справді переживає деякі труднощі, і я знаю, що ми всі дуже дбаємо про це, але іноді я думаю, що нам необхідно вимкнути шум", — сказала актриса.

"Ранкове шоу" вже отримало дострокове продовження на четвертий сезон.

Драма, удостоєна премій "Еммі", SAG і Critics Choice, розповідає про роботу ранкової програми новин і про всіх, хто пов'язаний із цією індустрією.

Нагадаємо, в американському серіалі "Ранкове шоу" згадали про війну в Україні та російські обстріли Маріуполя, зокрема лікарні. Це четвертий епізод шоу від Apple TV+, який вийшов 27 вересня. Цікаво, але в російському дубляжі від деяких студій цей епізод узагалі переклали некоректно, повністю перекрутивши сенс, сказаного головними героями.