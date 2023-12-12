П'ять річних зарплат на день: ЗМІ озвучили суму доходів співака Еда Ширана

Наступного року прибуток співака зросте ще більше завдяки виходу нового альбому.

32-річний британський співак, автор пісень, музикант Ед Ширан за останній рік заробив 145 мільйонів фунтів стерлінгів, а його щоденний заробіток становив 170 тисяч фунтів стерлінгів за день, що майже в п'ять разів перевищує середній річний дохід британців, пише The Sun.

Завдяки величезній популярності свого останнього туру "Математика", після вирахування витрат і податків із гонорару в розмірі 145 мільйонів фунтів стерлінгів, до кінця березня 2023 року він отримав операційний прибуток у розмірі 62,1 мільйона фунтів стерлінгів. Із загальної суми Ед заплатив собі величезні 31,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Цифри було подано до Реєстраційної палати Великої Британії для його компанії живої музики Hayagotatourboi Touring LLP.

Ед заснував бізнес 2012 року, щоб отримувати прибуток від своїх концертів, якраз на піку кар'єри.

Свій тур "Математика" Ширан розпочав 2022 року та виступає на стадіонах по всьому світу. Його остання серія глобальних концертів, Divide Tour, обігнала тур U2 360 Degrees Tour і стала найприбутковішими гастролями всіх часів. У 2023 році Ед виступив по всьому світу й випустив два хітові альбоми — Subtract і Autumn Variations, які принесуть йому ще більше грошей.

Наразі статки артиста оцінюють у 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ширан, у якого двоє дітей, планує випустити попальбом 2024 року після "Осінніх варіацій", який мало рекламувався та не мав синглів.

Попри свій успіх, раніше цього року він розповів, що бажання, аби його сприймали всерйоз, змушує його продовжувати займатися музикою.

"Я провів так багато часу з людьми, які сміялися над тим, як я займаюся музикою. Усі вважали мене жартом, і ніхто не думав, що я зможу це зробити. І я думаю, що це все ще драйв. Ще є необхідність проявити себе. І мене досі не сприймають усерйоз. Якби ви сказали будь-якому музиканту: "О, мені подобається моя лівоцентристська музика", — я б став родзинкою того, що таке погана попмузика", — говорив співак в інтерв'ю журналу Rolling Stone.

Раніше Фокус писав, що Адель і Ед Ширан відмовилися виступати на коронації Карла ІІІ.