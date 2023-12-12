Оля Полякова поділилася фірмовим рецептом свого плову

Відеорецепт приготування плову, підкріплений жартами, співачка показала на своїй сторінці і зізналася, що шанувальники люблять рецепти від Полякової.

Українська "королева ночі" Оля Полякова поділилася з шанувальниками своїм фірмовим рецептом приготування плову. Відеоролик співачка опублікувала в своєму інстаграмі.

"Як завжди я повернулась до вас зі своїми рецептами. Бачу, що ця рубрика зайшла і саме тому тримайте. Неймовірний плов! Плов по-Поляковськи", — написала співачка.

Для приготування плову знадобляться такі інгредієнти:

0,5 кілограма пропареного рису;

спеції до плову — за смаком;

3 цілих головки часнику;

1,5 кілограма мʼякоті баранини;

300 грамів курдюка баранини для жиру;

300 грамів моркви;

500 грамів цибулі.

Спосіб приготування

Спочатку на вогонь потрібно поставити казан та добре його розігріти. Тим часом необхідно нарізати баранячий курдюк та відправити його топитися у казан. Курдюк ми використовуємо суто для отримання жиру, в якому і буде готуватися страва.

Далі шкварки із курдюка необхідно дістати з казана, а в киплячий смалець відправити попередньо нарізану мʼякоть мʼяса барана.

Ретельно смажимо до золотистого кольору і дістаємо з казана. У сік, який залишився в казані, відправляємо смажити нарізану півкільцями цибулю. Готуємо до золотистості і додаємо попередньо нарізану смужками моркву. Також смажимо до золотистості. Все посипаємо приправами. Далі готові овочі дістаємо у миску, а у казан повертаємо мʼясо. До мʼяса додаємо трішки води та тушкуємо під кришкою хвилин 30.

Далі повертаємо до мʼяса підсмажені овочі, посипаємо ретельно приправою і додаємо рис. Оля Полякова зазначає, що використовує для приготування парений рис, його не потрібно додатково промивати перед приготуванням. Якщо ви маєте звичайний рис, то перед приготуванням його потрібно ретельно промити, поки вода не стане прозорою, і витягти з води вже перед самим приготуванням.

Далі зверху рис посипаємо приправами та сіллю, додаємо три головки часнику та заливаємо зверху водою, щоб покрила рис. Готуємо під кришкою 30 хвилин. Після знімаємо кришку і робимо отвори у рисі, щоб випарувалася зайва волога.

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