Ольга Цибульська оскандалилася через батьківську квартиру в Ірпені, яку обстріляли окупанти

Оля Цибульська зізналася, що дійсно має конфлікт із сусідами, і не заперечує, що у квартирі справді безлад.

Ольга Цибульська потрапила в гучний скандал через квартиру батьків у Ірпені Київської області, яку обстріляли окупанти ще на початку повномасштабного вторгнення. Про інцидент із сусідами в будинку, де раніше жили батьки, співачка розповіла на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, як зʼясувалася, сусіди звинувачують Олю Цибульську та її маму Наталю в бездіяльності. Йдеться про те, що родина досі не навела лад у квартирі та біля неї, куди влучили окупанти ще на початку війни.

Сусіди стверджують, що з вікон досі висять частинки скла, які в будь-який момент можуть обірватися, а також кондиціонер, який висить на волосинці.

Співмешканці будинку переконують, що родина перешкоджає проведенню ремонтних робіт у будинку, неналежно доглядає за своїм помешканням і відмовляється мирно вирішити конфлікт.

Зокрема, сусіди скаржаться, що родина не забила вікна в пошкодженій квартирі, а через це в сусідів на стінах зʼявляється пліснява.

Звісно, співачка не стала мовчати й відповіла на закиди в бік її сімʼї.

Зокрема, вона спростувала інформацію, що є амбасадоркою відбудови Ірпеня та пояснила, чому досі нічого не зробила з квартирою.

Цибульська наголосила, що будинок, у який поцілили окупанти, перебуває в аварійному стані. Родина має на руках всі необхідні документи обстеження комісій, які визнали квартиру небезпечною. Через це ні співачка, ні її батьки не готові самостійно йти до помешкання та наводити лад. Тому ж вони не готові посилати туди інших людей, щоб вони ризикували своїм життям.

Усі роботи, які повинні проводитися в будинку, робитимуть спеціалісти, коли на це буде відповідне розпорядження й дозвіл.

Вона також зазначила, що може спокійно юридично дозволити сусідам наводити лад у квартирі, якщо вони готові ризикувати своїм життям.

Також у себе в інстаграмі зірка показала листування з чату, де сусіди продовжують активно паплюжити її репутацію та репутацію сімʼї. Зокрема, у чаті сусіди ставлять під сумнів достовірність документів, заявлених родиною Цибульських.

Нагадаємо, Оля Цибульська в сльозах показала червоне набрякле обличчя після походу до косметолога.