Королева Максима у синьому пальто з'явилася на зустрічі з родиною президента Південної Кореї

Зустріч королівської сім'ї та президента Південної Кореї з його дружиною пройшла в Амстердамі.

Королева Нідерландів Максима разом зі своїм чоловіком, королем Віллемом-Олександром, зустріли в Амстердамі президентське подружжя Південної Кореї. Про це йдеться на офіційній сторінці королівського подружжя в інстаграмі.

Для зустрічі королева Максима обрала розкішне вбрання синього кольору. Зокрема, йдеться про пальто нижче коліна. Доповнила образ королева оксамитовими синіми туфельками-човниками, клатчем, капелюшком та шарфом. Крім цього, на руках королеви були чорні шкіряні рукавички.

Із прикрас королева Максима одягла сапфірові сережки. Щодо зачіски, цього разу королева Максима зібрала волосся у низький пучок та доповнила все легким денним макіяжем.

Варто зазначити, що президент Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кеон Хі прибули у Нідерланди з робочим візитом.

Щодо образу корейської першої леді. Вона для зустрічі обрала довге смарагдове пальто, яке доповнила чорним масивним шарфом. Також перша леді одягла чорні колготки та доповнила все чорними лаковими туфельками. З аксесуарів у Кім Кеон Хі була масивна чорна сумка.

Щодо зачіски Кім Кеон Хі. Вона обрала з’явитися на зустріч із розпущеним гарно вкладеним волоссям.

В образах чоловіків все простіше. Обоє президентів були одягнені у довгі класичні пальта та костюми.

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