58-річна Елізабет Герлі похвалилася підтягнутою фігурою в купальнику (відео)

Акторка показала новинку з нової колекції свого бренду пляжного одягу.

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Британська акторка Елізабет Герлі — одна з тих жінок, яка з віком стає тільки кращою, як хороше вино. Вона із задоволенням демонструє гладку шкіру і підтягнуту фігуру, знімаючись у купальниках і ділячись світлинами у себе на сторінці в соцмережі. Черговий доказ того, що Елізабет перебуває в прекрасній формі — її свіжий пост в Instagram.

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Знаменитість позує в купальнику в кольорі металік у гарячому відео. Купальник вона доповнила масивними золотими браслетами та босоніжками на підборах.

Цей суцільний купальник — новинка з її останньої колекції для власного бренду пляжного одягу. Акторка демонструє модель One Piece Piper (у кольорі "Тоффі") вартістю 154 долари.

Вона позує біля стіни, поки фотограф шукає найкращий ракурс, щоб зняти Герлі в найкращому вигляді.

"Красива", "Приголомшливо", "Боже мій! Я закоханий", — пишуть у коментарях.

Герлі — не новачок у моделюванні та просуванні свого бренду Elizabeth Hurley Beach. Три тижні тому вона мала приголомшливий вигляд, прогулюючись спа-центром Таїланду в білому купальнику і мереживних штанах.

А 31 жовтня модель опублікувала відео, на якому грається у фонтані в басейні у бікіні, розшитому срібними намистинами.

"Коли у мене був важкий день (або тиждень, або місяць, або... рік), мені подобається уявляти себе знову в одному з моїх щасливих місць!", — підписала вона відео.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі оголилася для відпочинку в басейні, а пізніше вийшла у світ із сином-красенем.