Елізабет Герлі розповіла, що почувалася обділеною під час коронації: в чому причина

Зірка захопилася масштабами планування такого "величного" заходу.

Related video

57-річна британська акторка, модель, продюсерка й активістка Елізабет Герлі поділилася, що не змогла приїхати на коронацію короля Чарльза III, оскільки була зайнята збиранням рекордних 10,3 мільйона доларів для боротьби з раком грудей. Про це вона розповіла People під час проведення вечірки BCRF Hot Pink Party в Нью-Йорку.

Активістка в галузі жіночого здоров'я вразилася масштабами необхідності планувати такий "величний" захід.

"Я була в Америці, тому не дивилася її в прямому ефірі, — розповіла Герлі про суботню церемонію коронації у Вестмінстерському абатстві. — Мені довелося дивитися її із затримкою, і фрагменти, які я дивилася, були чудовими, просто елегантними, красивими та величними — і я така рада, що не була головною, уявляєте? Можете уявити, як це організувати?"

Хоча 74-річний король Чарльз III став новим монархом Великобританії відразу після смерті своєї матері, королеви Єлизавети, офіційно він був коронований на церемонії 6 травня. Його дружина, 75-річна королева Камілла, була коронована як королева-консорт під час церемонії.

Коронація Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Попри те, що під час історичної події вона була далеко від своєї рідної країни, Герлі сказала, що відчувала енергію з-за кордону, але почувалася трохи відстороненою від усіх заходів, що відбуваються в Англії.

"У моїх друзів були свої власні чаювання та свої власні вечірки для перегляду, і, звичайно, я почувалася трохи обділеною".

Також Фокус писав, хто не був присутній на церемонії короля Чарльза ІІІ.