Вражаюча схожість: Елізабет Герлі вийшла у світ разом із сином

58-річна акторка вийшла у світ разом із 21-річним сином Деміеном.

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Елізабет Герлі, 58 років, продемонструвала струнку фігуру, з'явившись на новій виставці Маріо Тестіно в галереї Hamiltons. Компанію актрисі склав її 21-річний син Деміен. Про це пише Parade.

58-річна акторка продемонструвала свою струнку фігуру в стильній бордовій сукні та приєдналася до свого сина-моделі Деміена, 21 року, на показі Gone Wild.

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Роботи 69-річного перуанського модного фотографа були представлені в таких журналах, як Vogue, V Magazine, Vanity Fair і GQ. Також він фотографував принцесу Діану.

Маріо давно дружить з Елізабет і вони раніше часто співпрацювали.

Елізабет Герлі із сином Фото: Getty Images

Для виходу у світ Елізабет обрала темно-бордову трикотажну сукню, яка підкреслила її ідеальну фігуру.

А Деміен обрав простий темно-синій светр і джинси. Юнак працює моделлю і шанувальники часто відзначають його разючу схожість з матір'ю.

Зірка фільму "Остін Пауерс: Шпигун, який мене спокусив" народила сина Даміана від свого покійного бойфренда, фінансиста і сценариста Стіва Бінга, який трагічно загинув у віці 55 років у червні 2020 року.

Пізніше того ж року Елізабет назвала Бінга "хорошою людиною" і описала його, як "філантропа в душі".

"Коли ми були разом, а це було дуже давно, понад 18 років тому, я дуже його любила. Тому я дуже сподіваюся, що люди збережуть про нього теплі спогади", — зазначала Герлі.

Раніше Елізабет зустрічалася з колегою-актором Г'ю Грантом протягом восьми років, і, незважаючи на розставання 2000 року, коли його спіймали з працівницею секс-індустрії, вони залишилися близькими друзями. Г'ю навіть став хрещеним батьком її сина.

Цього літа Даміан відпочивав у Портофіно разом зі своєю дівчиною.