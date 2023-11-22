Поразительное сходство: Элизабет Херли вышла в свет вместе с сыном

58-летняя актриса вышла в свет вместе 21-летним сыном Дэмиеном.

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Элизабет Херли, 58 лет, продемонстрировала стройную фигуру, появившись на новой выставке Марио Тестино в галерее Hamiltons. Компанию актрисе составил ее 21-летний сын Дэмиен. Об этом пишет Parade.

58-летняя актриса продемонстрировала свою стройную фигуру в стильном бордовом платье и присоединилась к своему сыну-модели Дэмиену, 21 году, на показе Gone Wild.

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Работы 69-летнего перуанского модного фотографа были представлены в таких журналах как Vogue, V Magazine, Vanity Fair и GQ. Также он фотографировал принцессу Диану.

Марио давно дружит с Элизабет и они ранее часто сотрудничали.

Элизабет Херли с сыном Фото: Getty Images

Для выхода в свет Элизабет выбрала темно-бордовое трикотажное платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру.

А Дэмиен выбрал простой темно-синий свитер и джинсы. Юноша работает моделью и поклонники часто отмечают его поразительное сходство с матерью.

Звезда фильма "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" родила сына Дамиана от своего покойного бойфренда, финансиста и сценариста Стива Бинга, который трагически погиб в возрасте 55 лет в июне 2020 года.

Позже в том же году Элизабет назвала Бинга "хорошим человеком" и описала его, как "филантропа в душе".

"Когда мы были вместе, а это было очень давно, более 18 лет назад, я очень его любила. Поэтому я очень надеюсь, что люди сохранят о нем теплые воспоминания", — отмечала Херли.

Ранее Элизабет встречалась с коллегой-актером Хью Грантом в течение восьми лет, и, несмотря на расставание в 2000 году, когда его поймали с работницей секс-индустрии, они остались близкими друзьями. Хью даже стал крестным отцом ее сына.

Этим лето Дамиан отдыхал в Портофино вместе со своей девушкой.