Сина Елізабет Герлі помітили на відпочинку з дівчиною в Портофіно (фото)

Даміан дуже схожий зовні на свою зіркову маму і успадкував від неї любов до подорожей.

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Сина 58-річної британської акторки Елізабет Герлі, 21-річного Даміана, помітили на пляжі в Портофіно, Італія, зі своєю дівчиною. Про це пише Daily Mail.

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Для відпочинку на пляжі Баньї Фіоре він обрав рожеву сорочку та сині шорти. Даміан доповнив образ білими кросівками, сонцезахисними окулярами і камуфльованою пляжною сумкою. Тим часом його супутниця одягла білий укорочений топ і білу напівпрозору спідницю.

Даміан Герлі з дівчиною Фото: Getty Images

Пару помітили в компанії друзів. Деякий час вони відпочивали на пляжних лежаках. А потім пару сфотографували, коли вони плавали на рожевому матраці.

Даміан Герлі з дівчиною Фото: Getty Images

Елізабет Герлі народила сина під час недовгих стосунків зі Стівом Бінгом. Пізніше бізнесмен оскаржив батьківство, заявивши, що на той момент у них були невиключні стосунки. Хоча тест ДНК довів, що Бінг був батьком Даміана, він не став частиною його життя, і вважається, що вони навіть ніколи не бачилися. Бінг помер 2020 року, вистрибнувши з 27-го поверху багатоквартирного будинку в Лос-Анджелесі.

Даміан і дочка Бінга Кіра Бондер, батьківство якої він також заперечував, були викреслені із заповіту після того, як їхній дідусь — батько Стіва — подав апеляцію на спадщину на тій підставі, що вони народилися поза шлюбом.

Елізабет і Даміана пов'язують не тільки родинні зв'язки, а й глибока прихильність. Вони часто проводять час разом, фотографуються разом або ж фотографують одне одного.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі оголена засмагала в басейні на надувному матраці.