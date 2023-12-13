Шестирічна донька Ірини Шейк і Бредлі Купера дебютувала на червоній доріжці

Дівчинка зіграла епізодичну роль у фільмі Купера "Маестро".

48-річний американський актор і режисер Бредлі Купер, який зараз зайнятий промо свого фільму "Маестро", вперше вивів на червону доріжку на прем'єрі в Лос-Анджелесі шестирічну доньку від супермоделі Ірини Шейк Лею. Вона зіграла епізодичну роль у картині.

Леа мала чарівний вигляд у сукні Dolce & Gabbana з леопардовим принтом і блискучих золотих балетках. Її образ доповнили оригінальна червоно-чорна сумочка через плече і червоний манікюр.

Дівчинка посміхалася фотографом і почувалася впевнено, тримаючи за руку знаменитого батька. Присутні відзначили, що вона дуже схожа на Бредлі, особливо блакитним кольором очей і посмішкою.

Купер прийшов на прем'єру в темно-синьому костюмі-трійці, білій сорочці та чорній краватці. На ногах у нього були чорні туфлі.

Лея з батьком на червоній доріжці в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

За даними IMDb, Леа з'являється у фільмі як молодша версія персонажа Маї Гоук Джеймі Бернштейн.

Ірини Шейк на заході не було. Однак вона підтримала батька своєї доньки публікацією в соцмережі, завантаживши в сторіс фото і відео. На фото — рекламний чорно-білий постер "Маестро", під яким вона написала: "Вітаю @maestrofilm, ми так пишаємося татом і Леєю". У другій публікації зображено потилицю Леї, коли вона сиділа в темному кінотеатрі, а на екрані світилася назва "Lea Pictures", продюсерської компанії Купера.

Ірина Шейк зазначила, що пишається Купером і донькою Фото: Скриншот

На зірковому заході Леа викликала фурор, позуючи з відомими знаменитостями. Так, вона сфотографувалася з партнеркою Бредлі за фільмом "Зірка народилася" Леді Гагою, яка мала розкішний вигляд у чорному брючному костюмі з блискучою срібною вишивкою спереду.

Кілька тижнів тому Купер зізнався, що "приголомшливо" провів час, працюючи зі своєю дочкою — своєю єдиною дитиною — над фільмом. Він навіть дійшов до того, що назвав роль Леї у фільмі "роллю", а не "камео".

"Я б не сказав, що це епізодична роль. Я б не хотів виявляти до неї неповагу — це роль", — заявив він.

"Маестро" — це картина, яка розповідає про 30-річні стосунки кларнетиста Леонарда Бернстайна та його дружини, яка народила йому трьох дітей попри те, що він був відкритим геєм. У біографічній драмі, яка транслюватиметься на Netflix 2023 року, також знімалися Кері Малліган у ролі Феліції Монтеалегре, дружини лауреата премії "Тоні", і Майя Гоук у ролі Джеймі Бернстайн, старшої доньки пари.

Спочатку режисирувати фільм мав Спілберг, але Купер сам попросив Стівена доручити йому це завдання.

Раніше Фокус писав, що Бредлі Купер відповів на критику носа свого героя у фільмі "Маестро".