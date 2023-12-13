Зірвав портрет королеви зі стіни: ведучий Top Gear розповів про дикі вечірки принца Гаррі

Педді МакГіннесс розповів, як веселився в підпільному клубі в Челсі з Гаррі.

Принц Гаррі зірвав зі стіни плакат із зображенням своєї бабусі, королеви Єлизавети, під час "дикої вечірки" багато років тому, заявив телеведучий Педді МакГіннесс Top Gear. За його словами, в юності молодший брат принца Вільяма вмів веселитися, і тоді розважався з учасниками гурту One Direction і групою футболістів. Клуб, куди з'явився принц, є таємним закладом для обраних, і в звичайному списку ресторанів, пабів і клубів, яким надають перевагу в королівській родині, його не побачиш. Про це пише Daily Mail.

50-річна зірка Top Gear, телеведучий Педді МакГінесс розповів про "дику" вечірку в підпільному клубі в Челсі, де він був із принцом Гаррі, учасниками гурту One Direction і групою футболістів.

Педді МакГіннесс розповів про вечірку з принцом Гаррі

Виступаючи в подкасті Restless Natives, МакГіннесс сказав, що вечірка проходила в лондонському клубі, де "відбувалося всяке".

За словами Педді, принц Гаррі зривав із нього футболку, ліз із поцілунками, а потім "зірвав фотографію королеви зі стіни і сказав: "Я не можу допустити, щоб вона дивилася, як я роблю це".

Він не повідомив, коли це сталося, але розповів ведучим подкасту Гордону Смарту і Мартіну Компстону, що в клубі є "секретні двері", якими можуть користуватися лише запрошені, що вже бували в клубі, і які оточені камерами спостереження.

"Мене поплескали по плечу, і це був принц Гаррі... Я подумав, що це божевілля. Він то з'являвся, то зникав. Наприкінці я розмовляв з одним із хлопців зі служби безпеки, а Гаррі зривав з мене футболку, потім він ****** зриває зі стіни фотографію королеви і каже: "Я не можу допустити, щоб вона бачила, як я це роблю", — розповів Педді.

Він згадав, що запитав охоронця принца: "Що тут відбувається?", а той відповів, що зняте на камери спостереження в клубі "ніколи не побачить денного світла".

За його словами, це був один із тих клубів, куди ходять члени королівської сім'ї і де вони можуть випустити пару.

Принц Гаррі біля нічного клубу в Лондоні 2011 року Фото: Getty Images

Заява МакГіннесса пролунала після того, як, згідно з річним звітом Фонду Гаррі та Меган Archewell, фонд Гаррі та Меган втратив пожертвування на 8,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Фото: Getty Images

Це був бурхливий рік для пари: уїдливі мемуари Гаррі "Запасний" очолили списки бестселерів, але особистий рейтинг популярності Гаррі та Меган Маркл впав.

Вони також стали предметом насмішок з боку популярних телевізійних шоу, як-от "Південний парк" і "Гріффіни", з них посміялися після того, як герцоги Сассекські заявили про "майже катастрофічну" автомобільну погоню в Нью-Йорку, вони втратили вигідну угоду щодо подкасту зі Spotify, а один із топ-менеджерів назвав їх "майже катастрофічними" шахраями.

Олії у вогонь підлила книга Оміда Скобі "Фінал", у якій колишній королівський журналіст згадав "королівських расистів", тих членів королівської сім'ї, які нібито цікавилися кольором шкіри Арчі до його народження. Експерти вважають, що спроба Меган Маркл повернутися в Голлівуд провалилася після всіх цих скандалів.