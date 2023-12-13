Бренда Сонг, дівчина Маколея Калкіна, натякнула на їхнє весілля

Бренд Сонг показала дві каблучки на безіменному пальці.

Маколей Калкін і Бренда Сонг опинилися в центрі чуток, що вони нібито офіційно одружені. Лише півтора тижні тому зірка "Сам удома" назвав її "найкращою людиною, яку він коли-небудь знав". На Алеї Слави відкрили іменну зірку актора. І він уперше вийшов у світ із двома своїми синами. Про це пише Daily Mail.

43-річна зірка "Сам удома" і 35-річна акторка серіалу "Сюїта Зака і Коді" спровокували чутки про шлюб, після того, як Бренда показала дві обручки на безіменному пальці.

Маколей Калкін і Бренда Сонг

Під час церемонії на Алеї слави Маколея Калкіна в Голлівуді 1 грудня, багато пильних прихильників помітили ще одну каблучку поруч із обручкою Бренди.

Пара оголосила про заручини ще в січні. Але відтоді на її пальці поруч з обручкою з діамантом з'явилася ще одна, яка може вказувати на те, що пара одружилася і зробила це таємно.

Тим часом раніше цього місяця Маколей вийшов на сцену перед сім'єю і друзями і сказав, що Бренда дала йому мету в житті.

"Ти абсолютно все. Ти мій чемпіон. Ти не тільки найкраща жінка, яку я коли-небудь знав, ти найкраща людина, яку я коли-небудь знав", — сказав актор, стримуючи сльози.

Бренда, яка стояла осторонь подіуму разом із дітьми, також не змогла стримати сліз.

Звертаючись до Бренди, Маколей не зміг стримати сліз

"Ти дала мені мету в житті і подарувала мені сім'ю. Після народження двох наших хлопчиків ви стали трьома моїми найулюбленішими людьми", — сказав актор.

Нагадаємо, чутки про стосунки Маколея Калкіна і Бренди Сонг вперше з'явилися в червні 2017 року, а про їхні заручини стало відомо в січні 2022 року.

Їхній син Дакота, названий на честь покійної сестри Маколея, з'явився на світ 5 квітня 2021 року. Їхній другий син з'явився на світ незадовго до Різдва 2022 року. Маколей і Бренда довго не повідомляли його ім'я. Згодом пара зізналася, що малюка назвали Карсон.

Маколей Калкін зі своєю сім'єю Фото: Getty

Нагадаємо, під час церемонії на Алеї Слави в Голлівуді до Калкіна приєдналася акторка Кетрін О'Хара, яка зіграла його матір у двох фільмах "Сам удома" 33 роки тому.

"Один вдома був, є і завжди буде улюбленою глобальною сенсацією... причина, через яку сім'ї в усьому світі не можуть прожити і року, щоб не подивитися і не полюбити "Один вдома", криється в Маколеї Калкіні. Я знаю, що ти дуже багато працював, я знаю, що ти це зробив, але через тебе акторська майстерність мала вигляд найприроднішого заняття на світі", — сказала акторка, обійнявши свого колегу і друга.