Вечірка Дракона: у чому зустрічати Новий рік 2024 (фото)

Стилісти попереджають: головне, щоб новорічне вбрання не затьмарило вас самих.

До Нового року 2024 року залишилося всього кілька тижнів, а ви ще не визначилися з вбранням у новорічну ніч? Італійське видання migliori пропонує кілька порад, які, сподіваємося, стануть вам у пригоді.

Насамперед, звісно, ваш образ залежить від того, де ви збираєтесь зустрічати Новий рік — вирушите за місто, завітаєте на бал чи влаштуєте домашню вечірку, танцюватимете в dance-клубі чи влаштуєтесь перед каміном разом із коханим. Однак по-любому захочете, щоб ваш новорічний образ був ідеальним. Консультанти видання звертають вашу увагу на деякі дрібниці.

При цьому вони рекомендують не забувати, що Новий рік все ж таки особливе свято, тож це гарна нагода вбратися креативно, спробувати щось нове — море блискіток, глибоке декольте, мереживна сукня, яскравий топ, вузькі штани. При цьому важливими є аксесуари — блискучі туфлі на високій шпильці, несподівані балетки, яскравий затискач у волоссі або клатч зі стразами, незвичайний вечірній макіяж.

І не забуваємо про червону спідню білизну... яка згідно з повір'ями приносить удачу і процвітання в новому році.

Модний червоний

Наймодніший колір цього сезону — червоний усіх відтінків. Ваше вбрання в червоному може бути шовковим, трикотажним, з паєтками, причому це — коктейльна сукня, брючний костюм, бальне вбрання з відкритими плечима або образ розкішної леді з оголеною спиною. Головне, про що попереджають стилісти, — щоб ваше вбрання не затьмарило вас самих.

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Коктейльна сукня

Це чудовий варіант для новорічних вечірок — як правильно, коктейльні сукні короткі, але обов'язково елегантні. Існує багато різних стилів коктейльних суконь — з довгими рукавами, відкритими плечима, короткими рукавами, сарафанного стилю. Однак якщо ви збираєтеся багато танцювати й активно рухатися, стилісти рекомендують, щоб сукня була все-таки не надто короткою або вузькою.

Фото: pixabay.com

Довга сукня

Якщо ви збираєтеся на урочистий вечір, офіційний захід з певним дрес-кодом, сукня-максі стане ідеальним вибором. А вишуканість образу вам допоможуть створити такі тканини, як шовк, оксамит або атлас.

І не забудьте заздалегідь приміряти таку сукню, щоб визначити довжину і купити відповідне взуття.

Фото: pixabay.com

Романтичний тет-а-тет

Витончена сукня-бюстьє вигідно підкреслить вашу талію і лінію декольте. При цьому найкраще підійдуть теплі кольори, які викликають відчуття затишку і тепла.

Фото: pixabay.com

Зручність і простота

Якщо ви віддаєте перевагу чомусь зручнішому і не надто обтислому, стилісти рекомендують одягнути спідницю з воланами в поєднанні з сорочкою, сукню оверсайз або сукню з принтом. Не помилитеся, обравши до цього вбрання черевики — це модний тренд.

Крім того, вже багато років у тренді залишається сукня міді, яку також можна комбінувати і з грубими черевиками, і з елегантними чобітьми.

Фото: pixabay.com

У гірському шале

Для зустрічі Нового року в горах найкраще одягнутися в теплий і зручний одяг, наприклад, вітрівку, вовняний светр, лижні штани і зимові черевики. Обов'язково візьміть із собою шапку, рукавички і шарф, щоб не мерзнути. Усе просто і зручно.

Фото: pexels.com

Домашня вечірка

Для зустрічі Нового року вдома вибирайте зручний, але водночас елегантний одяг. Це може бути повсякденна, але вишукана сукня або костюм, доречний для неформальної святкової обстановки.

Разом з тим, за словами модних експертів, багато хто вже кілька років зустрічає Новий рік у піжамах — шовкових, з рюшами, пір'ям, принтами. Таким чином ви навіть можете створити новий тренд зустрічі Нового року.

Фото: pexels.com

Класика аксесуарів

Сміливий і водночас елегантний образ вам допоможуть створити срібні та золоті прикраси — найкращі кольори цьогорічної новорічної ночі.

Туфлі — мають відповідати довжині вашої сукні, а вже колір залежить від того, яку роль вони відіграють у вашому образі: доповнення, акценту чи зручності. До речі, консультанти стверджують, що завжди безпечний вибір — це чорні туфлі будь-якого фасону.

Яким кольорам віддає перевагу Дракон-2024

Напевно, вже практично всі знають, що наступний рік — це рік Дерев'яного Дракона. Як стверджують астрологи, це рік благополуччя, оскільки саме цей Дракон уособлює в собі дух неба і землі, врівноважений, цілеспрямований і спокійний.

Стилісти рекомендують звернути увагу на таку кольорову палітру новорічних образів — золотий, сріблястий, червоний, білий, зелений. Здавалося б, прості та популярні кольори, проте вони не завжди пасують чи то вашому вбранню, чи то вашому духу. Тож спробуйте коричневий, фіолетовий та пурпурний різних відтінків.

А ось чорний шоколад, насичений жовтий, чорний і синій кольори активний і темпераментний Дракон навряд чи сприйме — він завжди підтримує тих, хто прагне бути в центрі уваги.

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