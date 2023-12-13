Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили до списку головних невдах Голлівуду

Зайва балакучість пари та їхні постійні нападки на королівську сім'ю на тлі мовчання Віндзорів на всі звинувачення і закиди зіграли із Сассексами поганий жарт.

Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили до списку найбільших невдах Голлівуду 2023 року за версією галузевої біблії The Hollywood Reporter. Журнал опублікував огляд за 2023 рік, відзначивши тих, хто здобув перемогу, а також тих, хто домігся рівно протилежного результату, і Сассекси — на другому місці в антирейтингу.

Зокрема видання висміяло їхній "плаксивий" серіал на Netflix "Гаррі та Меган", не менш плаксиву біографію принца "Запасний" та інертний подкаст" Меган Archetypes, який було закрито Spotify у червні після всього лише одного сезону.

Голова відділу інновацій та монетизації подкастів Spotify Білл Сіммонс назвав пару "шахраями" після того, як їхній контракт на 20 мільйонів доларів закінчився.

У журналі йдеться, що пара "покинула життя, пов'язане з церемоніальною державною службою, щоб заробити на своєму статусі знаменитостей у Штатах", але не змогла зацікавити своїми ідеями нікого.

"Бренд Гаррі та Меган перетворився на святенницьку бульбашку, яка так і просила, щоб її луснули, а Південний Парк був шпилькою", — кажуть автори, маючи на увазі, що в березні популярний мультфільм висміяв пару в епізоді під назвою "Всесвітній тур конфіденційністю". У ньому Сассексів піддали уїдливій критиці за те, що вони заявили, що вважають вторгнення ЗМІ занадто інтенсивним, але самі шукали уваги із завидною завзятістю.

Творці "Парку Юркського періоду" висміяли Гаррі та Меган

"Проте, все презирство і знущання перевершують необхідність відвідувати понад 200 офіційних заходів королівської сім'ї на рік, що звучить пекельно", — зробили в журналі висновок.

У списку невдах року до Сассексів приєдналися фільми Marvel, франшиза "Крик", проблемний актор Езра Міллер і Disney.

"Хто готовий посперечатися, що Боб Айгер бажає, щоб він залишився на пенсії? Дісней зазнав поразки у 2023 році", — йдеться в журналі.

Ілон Маск також опинився у списку тих, хто програв, який після купівлі Twitter за 44 мільярди доларів рекордно обвалив її вартість.

"Називайте пекло як хочете, управління соціальною мережею Ілона Маска, яка тривалий час слугувала найважливішим засобом просування студій і талантів, було настільки катастрофічним, що з'явилися статті, які припускають, що в іншому феноменально успішний бізнесмен, мабуть, навмисно руйнує справу, бо ніхто не може бути таким розумним і дурним водночас. Від відчуження рекламодавців (доходи в США впали на 55% відтоді, як він обійняв посаду 2022 року) і відключення користувачів до ретвітів антисемітів — Маск довів, що не можна бути дорослим босом соціальних мереж і грати імпульсивного твіттер-троля. Вам доведеться вибрати свою роль — і не потрібно бути вченим-ракетником, щоб це зрозуміти", — кажуть укладачі списку.

Що стосується рейтингу переможців, то його очолила Тейлор Свіфт, яка раніше стала "Людиною року" за версією TIME. Компанію їй склали авторки "Барбі" Марго Роббі і Грета Гервіг, а також голова профспілки акторів Френ Дрешер.

Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан також був оголошений переможцем разом із розважальним центром Las Vegas Sphere і Silver Foxes. Журнал зазначив, що 57-річний Патрік Демпсі був названий "Найсексуальнішим чоловіком з тих, хто нині живе", а також згадав відродження Гаррісона Форд, Арнольда Шварценеггера і Сильвестра Сталлоне.

Раніше Фокус писав, що експерти зі зв'язків з громадськістю пророкують Меган і Гаррі у 2024 році переломний момент, оскільки Голлівуд уже "ситий досхочу" розбіжностями з приводу книги Оміда Скобі "Фінал".