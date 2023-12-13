Меган Маркл і принц Гаррі випустили милий відеоролик, намагаючись урятувати свою кар'єру та репутацію

Гаррі та Меган випустили відео, у якому вони обіймають ветеранів, збирають сумки для нігерійських школярок і роблять селфі з фанатами.

Принц Гаррі та Меган Маркл, яким, за прогнозами експертів, так і не вдасться стати настільки впливовими персонами в США, як їм хотілося, а також пробитися до Голлівуду, випустили гарний відеоролик про успіхи свого фонду Archewell. Примітно, але ролик опублікували за кілька годин після відео з Кейт Міддлтон і її дітьми, які збирали речі для незаможних у банку одягу. Про це пише Daily Mail.

Принц Гаррі та Меган Маркл випустили відео, що демонструє вплив їхнього фонду Archewell 2023 року, лише за кілька годин після того, як принцеса Уельська поділилася своїм кліпом у дитячому банку з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Ролик принца Гаррі та Меган Маркл

Гаррі та Меган поділилися однохвилинним відеороликом, у якому показано людей, яким їхній фонд допомагав протягом 2023 року. Вони ділилися подібними відеороликами й раніше, але зазвичай не раніше ніж у січні.

Цей реліз, випущений усього за кілька годин після того, як Кейт похвалили за милі кадри з дітьми у Віндзорському дитячому банку, зараз викликав подив у журналістів.

Ролик Кейт Міддлтон

У відео Гаррі та Меган показано, як вони обіймають ветеранів, збирають сумки для школярок у Нігерії та роблять селфі з десятками шанувальників.

Це сталося на тлі того, що експерти з бренду попередили про смерть "Бренду Сассекс" після того, як вийшла книжка Оміда Скобі "Фінал" і книга мемуарів самого принца.

Герцогиня Сассекська нещодавно підписала контракт із мегаагентом Вільяма Морріса Індевора (WME) Арі Емануелем, серед клієнтів якого Двейн "Скеля" Джонсон, Серена Вільямс та інші знаменитості, але, як повідомляється, WME передумала мати справу з Меган.

Нове чудове відео, безумовно, є спробою показати пару як глобальних гравців і поставити їх у центр уваги.

У ролик включено кадри візиту Меган до фонду Fisher House Foundation у Лос-Анджелесі, візити в Нью-Йорк для виступу на саміті з психічного здоров'я та поїздки до школи Marcy Lab у Брукліні протягом 2023 року.

На знімку також показано робітників, які відновлюють дитячий майданчик в Увальді, що в штаті Техас, після різанини, унаслідок якої 2022 року загинула 21 людина, зокрема 19 дітей.

В іншому ролику, знятому в серпні, Гаррі та Меган телефонують молодим підприємцям і повідомляють їм, що ініціативи, якими вони керують, отримали частку в розмірі 2 мільйонів доларів у вигляді грантів.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: RTYPF

На блискучих кадрах також зображена чарівна Меган, яка веде панельну дискусію на фестивалі Всесвітнього дня психічного здоров'я, що ознаменувало їхній перший особистий захід для Archewell.

Гаррі та Меган також опублікували 25-сторінковий звіт про діяльність їхнього фонду.

У звіті також пояснюється, що ця пара "віддана простій, але глибокій місії — проявити себе та творити добро".

"Наша робота, особливо цього року, ґрунтується на зміцненні спільноти й реагуванні на потреби тих, хто цього потребує, попри мінливі проблеми, із якими ми стикаємося в сучасному світі", — йдеться у звіті.

У ньому пояснюється, що фонд допоміг надати 3176 годин психологічної підтримки з урахуванням травм постраждалим від землетрусів у Туреччині та Сирії, а також допоміг більш ніж 2500 дівчаткам у Нігерії отримати медичні засоби та пройти медичне навчання.

Інші досягнення включають підтримку нещодавно переселених афганських жінок.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл з'явилася на червоній доріжці гала-концерту Variety "Сила жінок", де вона розповіла, що готує нові проєкти разом із чоловіком.