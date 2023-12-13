Пенелопа Крус з"явилась на прем"єрі фільму "Феррарі" у квітковій сукні з пікантним декольте

У квітковій сукні з пікантним декольте: Пенелопа Крус сяяла на прем'єрі фільму

49-річна іспанська акторка Пенелопа Крус, відома роллю в фільмі "Пірати Карибського моря", з’явилася на прем'єру фільму "Феррарі" в ефектній сукні в квітковий принт. Подія відбулася днями у Лос-Анджелесі, пише harpersbazaares.

Цього разу для виходу актриса одягнула приголомшливу різнокольорову сукнею в квітковий колір від Chanel, спеціально з колекції Alta Couture весна-літо 2023 року. Акторка нанесла легкий макіяж та розпустила довге вирівняне волосся. Доповнила образ акторка золотими прикрасами – сережками, браслетами та каблучками, а також чорними туфельками.

Варто відзначити, що на доріжці Пенелопа з’явилася разом із колегами по знімальному майданчику — 40-річним американським актором Адамом Драйвером та 32-річним американським актором Шейлін Вудлі.

У біографічному фільмі FERRARI головну роль італійського засновника автовиробника Енцо Феррарі виконає Адам Драйвер. Пенелопа Крус у фільмі виконає роль його дружини Лори Феррарі.

Нагадаємо, Пенелопа Крус вразила фігурою в мереживному комбінезоні на вечірці Lancome.