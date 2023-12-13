Як годувати дитину взимку: 5 порад від дитячого нутриціолога

Зимою дитячий раціон дещо змінюється, адже змінюються сезонні продукти та потреби організму. Як правильно організувати харчування в холодну пору року та впоратись із постійною жагою дитини до солодощів. На ці та інші питання Фокуса відповідає дитячий нутриціолог Ганна Бойко.

Правильне та збалансоване харчування — важливий внесок у здоров'я, особливо це актуально для дитячого організму, який у період активного росту потребує максимум необхідних поживних речовин. Проте діти часто дуже перебірливі в їжі, наприклад, відмовляються від овочів, а вимагають лише солодощів. Ексклюзивно для Фокуса дитячий нутриціолог, засновниця Школи дитячої нутриціології Ганна Бойко розповідає, які продукти обирати для харчування дитини взимку та як збалансувати раціон, щоб малеча отримувала усі корисні речовини.

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Для того, щоб дитина отримувала з їжі максимум користі, важливо змалечку привчати дитину до усіх груп продуктів та максимально урізноманітнювати раціон. У раціоні дитини обов'язково мають бути овочі та фрукти, нежирні сорти м'яса, цільнозернові та молочні, а також рослинні жири, наприклад, авокадо, горіхи, оливкова олія тощо. Це стосується харчування дитини в будь-яку пору року. Взимку ми маємо більш обмежений вибір сезонних продуктів, проте і в цей період харчування дитини можна зробити здоровим та збалансованим.

Як змінюється раціон дитини в холодну пору року

Фото: Freepik

"Раціон дитини має бути таким же збалансованим і різноманітним, як і в інші сезони. Допоможуть у цьому заморожені ягоди, овочі, зелень, які можна купити в супермаркеті або, якщо ви потурбувалися і наготували їх під час сезону самостійно", — зазначає нутриціологиня.

На полицях супермаркетів ви можете знайти заморожений кабачок, броколі, кольорову капусту, кукурудзу, зелений горошок тощо. Крім того, там широко представлені і свіжі овочі, проте взимку вони майже всі імпортні.

Окрім заморожених, існує низка корисних сезонних продуктів, серед яких, морква, буряк, редис, батат та капуста. Зважайте на те, що овочі мають обов'язково бути присутніми у дитячому раціоні, в ідеалі у кожному прийомі їжі, адже це джерело клітковини, яка необхідна для здорового травлення.

Калорійність раціону

"Взимку раціон дитини має стати трохи менш калорійним, через те, що вони менше рухаються і менше гуляють. В першу чергу калорійність зменшується за рахунок випічки, тому, якщо влітку дитина їла кекс двічі на день, то зараз краще робити це один раз", — радить Ганна Бойко.

Дійсно, активність дитини взимку знижується, вона більше часу проводить за пасивними заняттями, а не бігає на майданчику, як влітку. Відповідно, в холодну пору року дитячому організму потрібно менше енергії. Варто переглянути раціон та обмежити солодощі та борошняні вироби аби не спровокувати набір зайвої ваги.

Що пити?

Фото: Freepik

Діти обожнюють різноманітні соки, компоти та фруктові чаї, а улюблений зимовий напій малюків — це какао з маршмелоу. Проте зазвичай ці напої містять у своєму складі багато цукру, тому не можуть бути в раціоні дитини на регулярній основі.

"Щодо напоїв, то взимку краще обирати теплі. Найкраще, якщо ви, збираючись на прогулянку, в термос наливатимете теплу воду, а не чай з доданим цукром", — наголошує нутриціологиня.

Варто пам'ятати, що достатня гідратація — запорука здоров'я, тому потрібно слідкувати за тим, щоб дитина випивала норму чистої води навіть взимку. Пропонуйте частіше воду, поставте на видному місці, щоб дитина мала о неї вільний доступ. Купіть привабливу пляшку, або дитячий кулер, аби зацікавити дитину та привчити її пити воду.

Чи можна дітям консервацію?

"Ферментовані та квашені овочі або навіть фрукти — це чудовий варіант отримати клітковину, вітаміни, мінерали та корисні бактерії для мікробіоти кишківника. Це квашена капуста, огірки, яблука, помідори, які готуються методом ферментації, без доданого оцту, цукру та інших консервантів. Найкраще, це заквасити усі ці овочі самостійно", — радить Ганна Бойко.

Отже, квашені овочі також можуть зайняти гідне місце в раціоні дитини. Такі продукти покращують апетит, додаючи нових смаків до звичних прісних страв. Однак важлив аби у цих продуктах не було консервантів та використовувалось мінімум гострих спецій.

Що робити, якщо дитина постійно хоче солодкого

Фото: Freepik

"Якщо дитина постійно просить солодке та борошняне, це свідчить про те, що вона не наїдається звичайною їжею. Вона для неї, по-перше, не смачна, по-друге — незбалансована, ну і по-третє, у вільному доступі є багато солодкого і дитина до цього звикла",- зазначає нутриціологиня. "Тому моя порада зробити основні прийоми їжі не солодкими, наприклад, молочну кашу замінити на кашу з омлетом, кашу з м'ясом або ж на бельгійські вафлі чи млинці з несолодкими начинками. Це буде першим кроком до зниження потягу до солодкого. Також варто перестати купувати магазинну випічку додому та обмежитися фруктами".

Взимку багато свят на які дитина часто отримує солодкі подарунки. В таких випадках контролювати або обмежувати дитину у солодощах стає важче. Попросіть родичів та бабусь із дідусями дарувати дитині солодощів, краще зупиніть свій вибір на іграшках, розмальовках, пластиліні або пазлах. Такі подарунки принесуть більше користі, ніж солодощі.

Дитина яка їсть багато цукру може бути більш нервова та емоційно нестабільна, такі діти більш схильні до запальних процесів та частіше хворіють, тому варто подбати про те, щоб у раціоні вашої дитини була обмежена кількість цукру.

Нагадаємо, якщо у вашої дитини поганий апетит і вона шукає всілякі способи, щоб пропустити прийом їжі, скористайтеся цими порадами, щоб повернути малюкові бажання їсти.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологиня розповіла, чим годувати дитину перед школою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.