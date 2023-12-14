Стало відомо, хто з королівської родини найбільше працював у 2023 році

Іноземні ЗМІ проаналізували, хто з королівської родини найкраще працював у 2023 році, який підбігає до кінця.

Найпрацьовитішою з королівської родини у 2023 році була 73-річна британська принцеса, дочка королеви Єлизавети ІІ, Анна. Як пише видання The Telegraph, за даними Судового циркуляру, в якому ведеться вся звітність королівської родини, за рік принцеса мала 457 робочих зустрічей, візитів пов’язаних з роботою. Крім цього, принцеса Анна стала найпрацьовитішою жінкою в їх родині.

Другу сходинку зайняв король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй, а також прямий спадкоємець Єлизавети II, старший брат Анни, Чарльз ІІІ. Він став найпрацьовитішим чоловіком в королівській родині. За рік, який добігає кінця він побував на 425 робочих зустрічах та візитах.

Чарльз ІІІ відвідав "Свято ремесла" в Хайгроув-хаусі Фото: www.telegraph.co.uk

Варто відзначити, що ці двоє — принцеса Анна та король Чарльз ІІІ, в минулому році також були найбільш продуктивними та працелюбними членами королівської родини.

Цікаво, що і минулого року найпрацьовитішою також була принцеса Анна, а її брат також займав друге місце.

Як розповів королівський біогрф Дікі Арбітер, зазвичай принцеса має декілька виходів у світ за день, а от велика частина роботи короля, частіше за все знаходиться за лаштунками. Звісно закулісся не вноситься до Судового циркуляру.

Відомо, що втиждень принцеса Анна мала в своєму робочому графіку по 12-14 виходів на тиждень. Що не скажеш про принца Вільяма та його дружину Кейт Міддлтон. Парочка на публіці з’являлася раз на тиждень, в кращому випадку — два рази.

Третю сходинку в королівській родині найпрацьовитіших зайняв 59-річний принц Едвард. За рік він провів 297 публічних виходів.

Четверте та п’яте місце дісталися жінкам. Так, 76-річна королева Великої Британії, друга дружина Чарльза ІІІ, королева Камілла мала 233 робочі зустрічі, а от 58-річна дружина принца Едварда, герцога Единбурзького, молодшого сина Єлизавети II та принца Філіпа, герцогиня Единбурзька, Софі — побувала на 219 зустрічах.

Шосте місце розділили троє чоловіків з королівської родини — Принц Уельський Вільям, двоюрідний брат покійної королеви Єлизавети принц Річард, герцог Глостерський, Річард Віндзор. Вони з’явилися на публіці 172 рази.

41-річна Принцеса Уельська та дружина принца Уельського Вільяма, Кейт Міддлтон, з’явилася на робочих зустрічах 128 разів за весь рік. Що не скажеш про дружину принца Річарда, Біргітт, вона побувала на публіці лише 69 разів.

Нагадаємо, Брат Кейт Міддлтон і його дружина вперше показали маленького сина публіці.