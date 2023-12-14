10-річна донька Каньє Веста дебютувала на сцені разом із батьком (відео)

Публіка із захопленням зустріла доньку репера, яка почувалася на сцені, як риба у воді. Вона називає себе Miss Westie.

Старша дочка Каньє Веста і Кім Кардаш'ян, Норт, уперше вийшла на сцену і дебютувала під своїм реперським ім'ям у пісні з останнього альбому її батька, повідомляє Page Six.

На вечірці в Маямі з нагоди прослуховування платівки "Vultures" в одному з треків Каньє Веста дівчинка заспівала цілий куплет.

"Мені тут подобається / ми візьмемо на себе рік ще на один рік / це твоя найкраща подруга, міс міс Весті / Не намагайтеся мене перевіряти / це буде брудно / це буде брудно / просто благослови мене", — читала вона реп.

На сцені Норт була у великій чорній куртці, темній футболці та широких штанах. Завершували її образ шумові капці.

Нова пісня є частиною майбутнього альбому Каньє і репера Ty Dolla $ign.

У коментарях користувачі похвалили міс Вест, а деякі навіть назвали її генієм.

"Вона успадкувала талант, стиль і впевненість свого батька. Бажаю їй тільки найкращого у світі!" — написав один із шанувальників.

У свою чергу Каньє Вест, відомий своїм антисемітизмом, знову відзначився. Під час вечірки він одягнув капюшон, що нагадує головний убір представників Ку-клукс-клану. Це ультраправа расистська терористична організація в США, яка відстоювала такі ідеї, як перевага білих і білий націоналізм. У середині XX століття Ку-клукс-клан виступав також проти американських католиків, чорношкірих, комунізму. Щоправда, вони носили білі капюшони, а Каньє своїм вбранням, мабуть, натякає на захист прав темношкірих.

Шанувальники розкритикували Каньє за "болючий" і "тривожний" вибір моди.

"Каньє в капюшоні KKK, а чорношкірі люди сидять склавши руки. До біса його і його музичного братана. Просто зауваження, що Каньє Вест — антисеміт. Він ненавидить євреїв і хоче їхньої смерті. Він ображає жінок. Він огидна людина", — пишуть у мережі під фото.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі прийшла на вечірку чоловіка, несучи на руках його чотирирічну доньку Чикаго.