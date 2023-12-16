Новорічний декор: 8 ідей, як прикрасити будинок свічками (фото)

Свічкам завжди знайдеться місце у вашому домі, а до Різдва і Нового року для них потрібно знайти правильне і безпечне місце.

Свічки, що горять, створять у вашому домі атмосферу тепла і затишку і стануть додатковою святковою прикрасою. Про те, як використовувати свічки в новорічному декорі, розповів сайт Joy-pup.

Композиція зі свічками на журнальному столику

Композиція зі свічками на журнальному столику Фото: Pexels

Журнальний столик у вітальні, кабінеті або в передпокої — чудове місце, щоб зробити новорічну композицію зі свічками. Використовуйте для цього тацю, гілочку хвої, шишки або будь-які ялинкові іграшки. Така композиція перетворить журнальний столик, наповнивши кімнату чарівною атмосферою Різдва.

Композиція зі свічками на журнальному столику Фото: joy-pup.com Композиція зі свічками на журнальному столику Фото: Pexels

Святкові прикраси зі свічками на обідньому столі

Свічки на святковому столі Фото: Pexels Свічки на святковому столі Фото: joy-pup.com

Стіл, за яким збирається сім'я для зустрічі Різдва та Нового року — буде таким же важливим місцем, як і ялинка. Тому його оформленню потрібно приділити особливу увагу. Класичний спосіб зробити стіл урочистим — оформлення свічками. Використовуйте свічки різної висоти, щоб створити більш рівномірне освітлення, і додайте до них елементи різдвяного декору — гірлянду з хвої, ялинкові прикраси та фігурки різдвяних персонажів.

Свічки на святковому столі Фото: Pexels Свічки на святковому столі Фото: Pexels

Світло у вікні — композиція зі свічками на підвіконні

Свічки та різдвяні вінки на вікні Фото: Pexels

Вікно — важлива частина у святковому оформленні будинку. Це своєрідний зв'язок із зовнішнім світом. Свічка, що горить у вікні, покаже вашим рідним, які поспішають до домашнього вогнища, що на них чекають. Разом зі свічками використовуйте для оформлення вікна різдвяні вінки та композиції з хвої та ялинкових прикрас.

Композиція зі свічками на підвіконні Фото: Pexels Композиція зі свічками на підвіконні Фото: Pexels

Камін зі свічками

Оформлення каміна свічками Свічки в каміні

Якщо у вашому будинку є камін, використовуйте його для створення різдвяної атмосфери. І насамперед поставте свічки на камінну полицю. Якщо ви не плануєте розпалювати дрова в каміні в новорічну ніч, поставте в нього багато свічок. Це створить ефект затишного вогнища. До того ж свічки в каміні — це найбезпечніший спосіб використання відкритого вогню в будинку. Для оформлення камінної полиці підійдуть хвойні гірлянди та традиційні різдвяні шкарпетки.

Як оформити камін свічками

Свічки в ліхтарі

Ліхтар зі свічкою можна поставити біля ялинки Фото: Pexels Ліхтар зі свічкою прикрасить будь-який куточок будинку Фото: Pexels

Ліхтарі, в яких замість електричних лампочок горітимуть свічки — це чудова ідея для оформлення будь-якої частини будинку. Оскільки вогонь безпечно закритий склом, ліхтарі зі свічками можна ставити біля ялинки. Ліхтарі самі по собі мають святковий вигляд, тому додаткові прикраси у вигляді стрічок чи хвої мають бути мінімальними.

Ліхтар зі свічкою біля сходів Фото: joy-pup.com Ліхтар зі свічкою біля вхідних дверей Фото: joy-pup.com

Тематичні свічки у вигляді різдвяних персонажів

Тематичні свічки у вигляді різдвяних персонажів Фото: joy-pup.com Тематичні свічки у вигляді різдвяних персонажів Фото: joy-pup.com

Перед Різдвом і Новим роком у продажу можна знайти свічки у формі ялинки та інших традиційних персонажів: Санти, оленів, гномів і сніговиків. Такі свічки чудово впишуться в будь-яку декоративну композицію.

Аромат свята

Ароматичні свічки та аромалампи зі свічками додадуть вашому святу чарівності. У холодну пору року особливо доречними будуть аромати хвої, імбиру, цитрусових, ванілі та кориці.

Новорічна композиція з ароматичними свічками Фото: joy-pup.com Різдвяна композиція з ароматичними свічками Фото: joy-pup.com

Нагадаємо, як прикрасити новорічний стіл. Красиво складені серветки додадуть святковому столу урочистості та естетичної завершеності. Колір серветок має гармоніювати зі скатертиною та новорічним оздобленням оселі.

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