65-річна Мадонна виставила в соцмережі нову порцію відвертих фото

Артистка в такий спосіб відзначила завершення європейської частини свого туру Celebration, присвяченого 40-річчю творчої діяльності.

Американська поплегенда Мадонна продовжує у свої 65 роздавати вогню, публікуючи в соцмережах дуже, м'яко кажучи, сміливі фото. Не став винятком і один з її останніх постів, де вона представила своїм 19 мільйонам підписників в Instagram свіжу порцію кадрів з нагоди завершення європейського етапу свого туру Celebration.

Важливо Мадонна показала готичний образ у Мілані

На знімках співачка позує в чорному шкіряному бюст'є і панчохах у сітку. На тлі грала пісня Monaco гурту Bad Bunny, а Мадонна позувала для кількох фотографій NSFW, на яких було показано великі плани її спідньої білизни і ледь помітних концертних ансамблів.

"Європейський фотосток... Побачимося завтра у "Великому Яблуці", — написала вона перед трьома запланованими виступами в Брукліні, Нью-Йорк.

Цей пост з'явився після того, як вона виступила на заключному шоу European Celebration на лондонській O2 Arena з несподіваною появою як гостя Стелли Маккартні. Під час лондонського концерту модельєр Маккартні сиділа поруч із Мадонною.

Минулого до частини туру Vogue долучилися такі артисти, як FKA Twigs, DJ Diplo, Донателла Версаче та Жан-Поль Готьє. Версаче і Готьє навіть доклали руку до створення деяких неймовірних костюмів, які Мадонна демонструє на сцені під час туру Celebration.

Турне — це не тільки всі найкращі хіти Мадонни за 40 років на сцені. Артистка використовує платформу, щоб розповісти про свій шлях від прибуття до Нью-Йорка 1978 року до становлення світовою попіконою.

Ще одним визначним моментом виступу є те, що на сцені періодично з'являються діти легенди — Лурдес Леон, Девід Банда та Джеймс.

Шоу також є зворушливою даниною пам'яті мільйонам людей, які загинули через ускладнення, пов'язані зі СНІДом.

Під час концерту в Амстердамі Мадонна вимовила зі сцени:

"Коли я вперше приїхала до Нью-Йорка, мені пощастило врешті-решт зустрітися і потоваришувати з такою кількістю чудових артистів... і потім, одного разу, люди почали хворіти, і ніхто не міг зрозуміти, що відбувається. Люди тільки починали худнути. Люди падали як мухи. Вони їхали в лікарню, і ніхто не розумів, що відбувається. Я не знаю, чи розумієте ви це зараз, але на початку 80-х бути геєм було не прийнято".

За 40 років творчої кар'єри артистка випустила 14 студійних альбомів, останній з яких, Madame X, вийшов 2019 року.

Мадонні належить рекорд найбільш продаваної співачки всіх часів: світові продажі перевищили 300 мільйонів платівок.

Святковий тур зірки завершиться у квітні 2024 року в Мехіко.

Раніше Фокус писав, що Мадонна показала, як її син малював оголену модель.