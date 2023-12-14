Наталя Денисенко замилувала мережу рідкісним фото з чоловіком, який приїхав з фронту
Сім'я акторів вже два роки живе окремо, через війну в Україні. Федінчик рідко приїжджає з фронту до родини.
33-річна акторка Наталка Денисенко поділилася із шанувальниками щасливою новиною про приїзд свого чоловіка, який служить в армії. Спільні фото з чоловіком та сином вона опублікувала у себе на сторінці в інстаграм.
Зокрема, вчора, 13 грудня, акторка зникла із соціальних мереж, а вже сьогодні розповіла, чому.
Як з’ясувалося, неочікувано додому з фронту приїхав її чоловік, 38-річний актор Андрій Федінчик, з яким вони у шлюбі з 2017 року.
"Друзі, я не пропала. Вчора був дуже хороший день, розкажу чому… І який закінчився печально зранку", — сказала акторка.
Вже згодом вона зізналася, що нарешті побачила чоловіка.
"Головна найкраща новина, що приїхав наш тато. Але… ввечері ми неочікувано дізналися, що зранку він знову виїжджає. Тепер знову не знаємо, коли побачимось. Андрійко так скучив", — сказала Денисенко.
Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні Андрій Федінчик пішов добровольцем захищати Україну на фронті. Весь цей час актор служить далеко від дому, тому рідко бачиться з родиною. Наталка Денисенко зізнається, що дуже сумує за чоловіком і їй дуже його не вистачає, однак вона дуже пишається ним.
Зазначимо, що пара вже шість років у шлюбі і має спільного сина Андрія.
Нагадаємо, Наталка Денисенко показала рідкісні фото чоловіка Андрія, який воює на фронті.