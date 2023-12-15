Стало відомо, який подарунок принц Гаррі та Меган Маркл готують королю Чарльзу ІІІ

Після року скандалів подружжя обирає нову стратегію, яку планує втілити на Різдво.

Стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл планують зробити на Різдво 2023 року. Про це пише Page Six.

Хоча герцог Сассекський не буде зі своїм татом на свята, він планує зв’язатися з королем Чарльзом ІІІ разом зі своєю дружиною Меган Маркл та їхніми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, з їхнього особняка в Монтесіто, Каліфорнія.

"Нова стратегія Гаррі та Меган — це примирення", — розповідає інсайдер видання.

Оскільки принцу Гаррі виповнилося 39 років у вересні 2023, тепер він глибше усвідомлює мінливість часу.

Спроба примирення відбулася після напруженого року з публікацією мемуарів герцога "Запасний", у яких він розкрив низку таємниць життя в Букінгемському палаці, серіалом про Гаррі та Меган на Netflix. А наприкінці року біограф пари випустив книгу "Фінал", у якій випадково розкрив імена членів королівської родини, які ставили запитання про колір шкіри принца Арчі. Виявилося, що це були Кейт Міддлтон та сам британський монарх.

Принц Гаррі та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Менший син суверена також не спілкувався зі своїм братом, принцом Вільямом, понад рік — і їхні стосунки холодні, як ніколи раніше.

Але у листопаді Сассекси зателефонували королю на його 75-й день народження разом із його онуками, 4-річним принцом Арчі та 2-річною принцесою Лілібет. Діти навіть заспівали імениннику.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл більше не хочуть жити в Монтесіто.

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