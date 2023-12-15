Тіна Кунакі запостила фото з новим коханим

Модель зараз відпочиває на популярному серед селебріті курорті.

Тіна Кунакі, 26-річна французька модель і колишня дружина актора Венсана Касселя, поділилася знімками з відпустки. Тіна проводить час на островах Теркс і Кайкос, що в Карибському морі. І на одному зі знімків вона позує з новим коханим. Фото Кунакі опублікувала у своєму Instagram.

На одному з фото Тіна позувала повністю оголеною, лежачи на ліжку, на іншому обіймалася з неназваним чоловіком на березі океану.

Тіна Кунакі на відпочинку Фото: Instagram tinakunakey

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі показала порцію фото, на яких вона позувала разом із моделлю Емілі Ратаковскі.

Тіна Кунакі і таємничий чоловік Фото: Instagram tinakunakey

Тіна і Венсан Кассель повідомили, що розлучаються у квітні цього року. У шлюбі вони прожили п'ять років. У них є спільна дочка Амазонія, якій виповнилося чотири роки.

Тоді інсайдери писали, що Тіна не очікувала, що актор з нею розлучиться і була "абсолютно розбита".

Тіна Кунакі на відпочинку

Опісля 56-річний актор закрутив роман із 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптистою, яка разюче нагадує його колишню дружину.

А Тіна Кунакі незабаром після розставання вирушила на Ібіцу, де її бачили в обіймах невідомого чоловіка.

Тіна і Венсан не коментували своє розлучення і вони не відповідають на запитання про їхню доньку Амазонію. Її фото давно не з'являлися в соцмережах колишньої пари.