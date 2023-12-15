Григорій Решетнік вперше заговорив про розлучення зі своєю дружиною Христиною

Григорій та Христина у шлюбі вже 13 років. Пара виховує трьох спільних дітей.

40-річний телеведучий Григорій Решетнік, більш відомий як обличчя шоу "Холостяк" вперше за 13 років подружнього життя розповів про думки про розлучення. Про це Григорій поговорив в новому інтервʼю Слави Дьоміна.

Зокрема, у розмові, Слава Дьомін прямо запитав Григорі Решетнік, чи обговорювали вони колись разом з дружиною варіант розлучення.

"Ми можемо, коли сваримось, сказати щось на емоціях, але я забороняю собі, творчій людині, далі візуалізувати. Мабуть, наодинці, кожна людина моделює своє життя в різних ситуаціях. Але складно уявити. Ти живеш в щасливій родині, з прекрасними дітьми і ти переміщуючись у своїй фантазії в іншу реальність, ти ж залишаєшся духовно тут, в цьому щасті",- сказав Решетнік.

У свою чергу Слава Дьомін уточнив, чи допускає він, що може бути таке, що кохання в їх родині пройде. На що телеведучий відповів, що допускає.

"Звичайно, ми дорослі люди. Ростуть діти. Христина Дмитрівна, як я кажу, скаже мені допобачення-телебачення",- посміхаючись сказав телеведучий.

0:57:50 - чи обговорюють розлучення?

Однак зі свого боку Григорій переконаний, що він ніколи не покине свою дружину, адже вважає її ідеалом.

"Я їй казав, і завжди кажу, Бог, коли розподіляв якості для жінки, то він орієнтувався на якості моєї дружини. Це не пафосні слова. Я не знайду кращих. Не шукаю. І взагалі, я не готовий перекреслити заради… знов таки не зарікаюсь. Якщо дружина скаже, любиш, треба похнюпити",- віджартувався Решетнік.

Відзначимо, що телеведучий одружений на Христині Решетнік з 2010 року. Пара познайомилась на знімальному майданчику і між ними виникли почуття. Вже згодом у них народилося троє синів — Іван, Дмитро та Олександр.

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