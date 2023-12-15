Під час виступу на сцені помер відомий бразильський співак

Напередодні виступу співак зізнався своїм друзям, що відчуває себе втомленим.

Відомий бразильський співак Педро Енріке, якому було лише 30-років, раптопо помер під час виступу на сцені, який транслювали в онлайні. Відео опублікували в ютубі на сторінці Cute NEWS.

Подія трапилася у місті Фейра-де-Сантана (Бразилія), де молодий виконавець виступав на приватному церковному служінні у середу, 13 грудня.

На відеоролику, який швидко рознісся в мережі видно, як Педро емоційно виконує пісню, а потім раптово падає на спину. Одразу до нього почали підбігати члени команди. Люди в залі були шоковані від того, що відбувається.

Організатори терміново викликали швидку, яка госпіталізувала співака. Однак в лікарні лише констатували смерть молодого виконавця. За попередніми даними, у нього стався серцевий напад.

Вже згодом стало відомо, що перед виступом Педро жалівся своїм друзям, що відчуває втому.

У молодого співака залишилася дружина та маленька донечка, яка народилася у жовтні цього року.

Відзначимо, що свій кар’єрний шлях Педро Енріке почав у 2015 році. Хлопець опублікував кілька власних пісень на своєму ютубі, згодом приєднався до місцевого гурту. Через деякий час вони написали свій перший альбом.

У 2019 році Енріке розпочав сольний проект та презентував свою першу пісню. Незадовго до смерті він поділився з шанувальниками, що вже незабаром презентує їм новий проект .

Нагадаємо, помер актор із серіалу "Баффі – переможниця вампірів".