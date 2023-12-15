Емма Вотсон з'явилася на обкладинці британського Vogue

Зірка "Гаррі Поттера" зізналася, що рада зникнути з центру уваги ЗМІ та фанатів.

Емма Вотсон стала зіркою нового номера британського Vogue. 33-річна зірка "Гаррі Поттера" зізналася, що рада зникнути з центру уваги ЗМІ, оскільки це дало їй більше автономії. Про це пише Vogue.

Акторка вирішила зробити перерву у своїй кінокар'єрі, знявшись у своєму останньому фільмі "Маленькі жінки", що вийшов 2019 року.

Емма Вотсон для Vogue

За цей час вона знялася в рекламі ароматів Prada, а також отримала ступінь магістра творчого письма в Оксфорді, де написала п'єсу.

У бесіді з британським Vogue про зміни вона сказала: "Оскільки моя кар'єра рухається дуже швидко, рішення виділити час на ці речі здалося мені дуже важливим рішенням".

Зірка "Гаррі Поттера" вірить в астрологічну концепцію "повернення Сатурна", коли Сатурн повертається в те становище, в якому він перебував, коли ви народилися, що відбувається приблизно кожні 27-29 років і покликане викликати перебудову в житті людини.

Емма Вотсон для Vogue

Емма сказала, що іноді їй здавалося, що персонажі, яких вона грала на екрані, були "набагато реальнішими", ніж вона сама, і перерва дала їй більше свободи.

"Я так рада, що відійшла від акторської діяльності, тому що в мене таке відчуття, що в мене є власний голос, творчий простір і суверенітет певною мірою, чого, як мені здається, в мене не було раніше — більше автономії. Я так рада, що дозволила речам заплутатися на хвилину і справді дозволила собі не знати, що буде далі, тому що усвідомлення того, до чого я дійшла, я б ні на що не поміняла", — зізналася Емма.

Вона сказала, що зосередженість на собі дала їй новий погляд на Голлівуд, де її постійно оточують красиві й успішні люди.

Зірка сказала, що все це не має значення, якщо ви незадоволені тим, що робите, коли камери не спрямовані на вас.

Також далеко від камери Емма нещодавно об'єднала зусилля зі своїм братом Алексом, щоб відкрити бізнес з виробництва джина під назвою Renais.

Джин зроблений з переробленого винограду з виноградників, зокрема виноградника їхнього батька Кріса у Франції.

Вважається, що Емма була самотня відтоді, як на початку цього року закінчився її роман із сином сера Філіпа Гріна Брендоном.

Вона зустрічалася з Френсісом Булем з Made In Chelsea, іспанським музикантом Рафаелем Себріаном і випускником Оксфорда Віллом Адамовичем. Але всі ці стосунки довго не тривали.

Емма стала однією з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду. Головні ролі у фільмах "Красуня і чудовисько" і "Маленькі жінки" Ґрети Ґервіґ зміцнили її кар'єру, вийшовши за рамки її культової ролі Герміони у франшизі про Гаррі Поттера.

Нагадаємо, поява Емми Вотсон на церемонії вступу до Оксфордського університету викликала фурор.