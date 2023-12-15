Як у серіалі "Корона" розповіли про епізод із нацистською формою принца Гаррі

У новій порції серій показали, що нібито Кейт і Вільям були присутні, коли Гаррі вибирав своє скандальне вбрання, і схвалили його.

Друга частина шостого сезону серіалу "Корона" Netflix вийшла 14 грудня. І оскільки ці шість серій розповідають про події, які відбулися після смерті принцеси Діани, то в них показали знайомство принца Вільяма і Кейт Міддлтон, ювілей королеви Єлизавети, а також інцидент 2005 року, коли Гаррі з'явився на маскарад, влаштований у графстві Вілтшир з приводу 22-річчя його друга в нацистській уніформі. Тоді йому було 20 років, його сфотографували на вечірці, і фотографія розлетілася таблоїдами. Про це пише Daily Mail.

Через роки принц Гаррі розкаявся у скоєному. У 2005 році ЗМІ писали, що гостям пропонували з'явитися на вечірку в костюмах, що відповідають темі "тубільці та колоністи".

Трейлер серіалу "Корона"

Відразу ж після того, як знімки Гаррі з'явилися в газетах, прес-служба Букінгемського палацу виступила з офіційними вибаченнями від імені принца Гаррі. "Принц Гаррі приносить свої вибачення за те, що він міг когось образити своїм зовнішнім виглядом. Поза всяким сумнівом, це був неправильний вибір костюма", — йшлося в заяві.

У своїх скандальних мемуарах "Запасний" принц Гаррі фактично звинуватив свого брата і Кейт Міддлтон, яка тоді була його дівчиною, в тому, що вони підбурювали вдягнути його цей сумнівний костюм.

Новина про витівку принца Гаррі Фото: The Sun

До слова, принц Вільям на вечірці був у костюмі лева.

У серіалі "Корона" цей епізод інтерпретували по-своєму. У серії тріо у виконанні Еда Маквея, Лютера Форда і Мег Белламі вирушає в магазин костюмів у Котсуолдсі.

Поки Вільям вибирає костюм, його молодший брат перебирає вбрання, поки не натикається на уніформу Африканського корпусу — військ Роммеля в Північній Африці — з пов'язкою зі свастикою.

"У Німеччини була імперія, чи не так? Як щодо цього?" — запитує він у сцені.

"Я не знаю, — відповідає Кейт. — Може, свастику прикрити?". Але Вільям встає на захист свого брата.

"Ой, давай. Носіння цього одягу не робить його нацистом. Хіба це не жарт?", — додає він. Опісля Лютер Форд, який грає Гаррі, позує перед дзеркалом.

На вечірці, організованій олімпійським конкуристом Річардом Мідом, Гаррі фотографують двоє шокованих гостей, які продають фотографії The Sun. Принц Вільям одягнений у костюм лева, Кейт — у дресирувальницю, а їхній друг Гай — у королеву Єлизавету.

Потім показано, як королівська сім'я з жахом переглядає перші сторінки, а молодий принц вигукує непристойності, усвідомлюючи свою помилку.

У пізнішій сцені два брати сваряться через скандал за вечерею зі своїм батьком.

"Ви всі були за уніформу, підбурювали мене. Раптово ти став містером Мораль. І завдав мені удару в спину!", — заявляє серіальний Гаррі.

Принц Гаррі в серіалі "Корона" Фото: Netflix

У мемуарах "Запасний" немає натяків на те, що Вільям і Кейт були присутні, коли Гаррі вибирав костюм. Але Гаррі справді намагався зобразити себе жертвою, розповівши, що нібито зателефонував їм, щоб обговорити можливі варіанти, пояснивши, що це була суперечка між формою пілота Королівських ВПС і нацистською формою.

Він написав: "Я зателефонував Віллі і Кейт, запитав, що вони думають. Вони сказали, що нацистська форма".

Він додав, що додаючи, що тоді він пішов додому і приміряв форму, показавшись братові та його подружці.

"Вони обидва завили від сміху. Гірше, ніж трико Віллі! Набагато безглуздіше! У чому, знову ж таки, був сенс", — повідомив він.

Він сказав, що Вільям "співчував" скандалу, що виник, але "йому особливо нічого було сказати". Його батько виявив дивовижне розуміння, але публічні вибачення були визнані необхідними.

Нагадаємо, раніше Елізабет Дебікі, яка виконала роль принцеси Діани в "Короні", розповіла, що її найбільше здивувало в її героїні.