"Кейт і Вілл": Мег Белламі та Ед Маквей з'явилися на обкладинці британського Elle

Юні зірки, які прославилися після зйомок у The Crown, дали відверте інтерв'ю.

Ед Маквей і Мег Белламі з культового серіалу "Корона" Netflix, які в шоу виконали ролі юних принца Вільяма і Кейт Міддлтон, пожинають плоди популярності і з'явилися на обкладинці британського Elle.

Після шести сезонів і незліченних яскравих виступів нарешті вийшли останні епізоди "Корони". Але хоча улюблений мільйонами серіал, можливо, і добіг кінця, зірки з його акторського складу продовжують сяяти, насамперед видатні актори останнього сезону Ед МакВей і Мег Белламі.

Трейлер другої частини останнього сезону "Корони"

Ця пара, яка грає принца Вільяма і Кейт Міддлтон відповідно, стала зірками Netflix зимової цифрової обкладинки ELLE UK.

Вони зіграли в гру разом із журналістами, намагаючись правильно вгадати своїх колег по серіалу. Завдання було нелегким, адже Мег і Ед з'явилися тільки в останніх шести серіях шостого сезону.

Мег Белламі та Ед Маквей

Актори вгадали, що Імельда Стонтон, перш ніж виконати роль королеви Єлизавети, грала в "Гаррі Поттері" Долорес Амбридж.

"Мені дійсно цікаво дізнатися, хто це", — сказала Белламі, коли її запитали, хто з її колег зі зйомок має чорний пояс з кунг-фу. Пара неправильно вгадала Домініка Веста, перш ніж знову помилилася, запропонувавши Елізабет Дебікі, поки вони, нарешті, не зупинилися правильно на Берті Карвелі, який грає Тоні Блера в шостому сезоні "Корони".

Перша частина шостого й останнього сезону серіалу "Корона" на Netflix за ніч набрала 11,1 мільйона переглядів, увійшовши в десятку найкращих у 85 країнах.

Хоча його зірки відкриті й веселі протягом усього інтерв'ю, їхня слава, що зароджується, — єдина тема, яка змушує їх злегка напружуватися.

Мег Белламі та Ед Маквей

"Для кожного це буде по-різному. Для цього немає шаблону, тому вам доведеться перетинати ці мости, коли ви до них підійдете. Якщо ви почнете уявляти це, то, ймовірно, це не буде схоже на жодну з цих речей, і ви залишитеся або в жаху, або в розчаруванні", — припустив Ед.

"Корона" — це перший їхній проєкт. І вони вдячні режисерові Пітеру Моргану за готовність ризикнути і вибрати невідомих акторів. Ед навчався в ArtsEd, драматичній школі в Чізвіку, Західний Лондон, тоді як Мег була виключена з драматичної школи і працювала в Леголенді.

Мег Белламі та Ед Маквей

Вони відгукнулися на відкритий кастинг, який Мег побачила на X, а Ед був проінформований через свого агента.

"Я любила "Корону", хотіла стати акторкою і вирішила, що мені нічого втрачати", — згадує Мег. Після шести місяців записаних на плівку й особистих інтерв'ю та читань ролі нарешті дісталися їм.

Вона каже, що до прослуховування їй ніколи не спадало на думку, що вона схожа на Кейт. Але вона намагалася фарбуватися, як вона в юності, а Ед зробив стрижку таку ж, яка була у молодого принца Вільяма.

За їхніми словами, всі актори були однаково гостинними. Ед називає Імельду Стонтон, яка грає королеву в цьому серіалі, особливо надихаючою.

"Вона неймовірно мила і щедра — професіонал наскрізь. Вона точно знає, що їй потрібно робити. Мені випала честь цілий день спостерігати, як ці титани індустрії роблять свою справу. Це був такий майстер-клас — спостерігати за ними і за тим, як вони поводяться з такою витонченістю", — Ед пожартував, що її улюблений спогад — гра в аерохокей з Джонатаном Прайсом, який грає герцога Единбурзького. Прайс виграв.

Нагадаємо, раніше Мег Белламі запросили на свій перший показ Dior, а Ед був у першому ряду в Hermes, а також відвідає показ Fendi в січні. Молоді актори вважають, що їхнє знайомство зі світом високої моди пройшло успішно.