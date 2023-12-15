Теща принца: чи справді Керол Міддлтон організувала зустріч Кейт та Вільяма

Подружжя, яке одружене з 2011 року, могло і не зустрітися, якби принцеса пішла навчатися в інший заклад.

Новий сезон серіалу "Корона" висвітлює історію знайомства та початку стосунків Кейт Міддлтон та принца Вільяма. У сценах припускається, що саме мати Кейт Міддлтон, Керол (у виконанні Ів Бест), сказала своїй доньці вступити в Сент-Ендрюський університет у 2001 році, дізнавшись, що принц Вільям вступив до цього навчального закладу. Чи справді так було, пише Hello Magazine.

За словами Джаспера Селвіна, консультанта з питань кар’єри в її школі-інтернаті в Англії, після закінчення коледжу Кейт розглядала варіант Единбурзького університету.

Проте вона передумала в останню хвилину і вирішила взяти перерву натомість, перш ніж подати заяву на вивчення історії мистецтва в Сент-Ендрюс, куди, як відомо, вступив старший син покійної принцеси Діани.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Хоча причина зміни поглядів Кейт не була офіційно розкрита або прокоментована, точаться дебати щодо того, чи повпливала на рішення присутність там принца Вільяма.

У книжці "Кейт: Майбутня королева" (2013) авторка Кеті Ніколл пояснює: "Здавалося, кожна дівчина в Америці хотіла приїхати в Сент-Ендрюс, щоб розшукати принца… Вона знала б, що Вільям їде, і що були всі шанси, що вони могли б бути на одній програмі одночасно, якби вона знайшла там місце для навчання".

Книга Тіни Браун "Палацові документи" (2022) проливає світло на участь Керол Міддлтон у рішенні доньки.

"Малоймовірно, що Кейт була б там, де вона є сьогодні, без спритної допомоги своєї матері в переговорах про королівський роман", — вважає експертка.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Біограф Сассекських Омід Скобі також висловив свою думку. У своїй останній книзі "Фінал" (2023) він пише: "Коли Керол дізналася, що принц Вільям має вступити до Сент-Ендрюського університету, вона заохотила свою доньку відмовитися від місця в школі її мрії, Единбурзькому університеті, взяти перерву на рік, щоб навчатися за кордоном у Флоренції, а наступного року вступити до Сент-Ендрюсу".

20 жовтня 2010 року син короля Великобританії Чарльза ІІІ зробив пропозицію своїй коханій у Кенії каблучкою із сапфіром і діамантом своєї покійної матері принцеси Діани.

Нагадаємо, актори, які зіграли Кейт Міддлтон та принца Вільяма, зʼявилися на обкладинці глянцю.

Також Фокус писав про різдвяну листівку принца та принцеси Уельських.