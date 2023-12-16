Принц Гаррі не відзначатиме Різдво з батьком і братом у Великій Британії

Замість цього король Чарльз, як повідомляють, проведе день у Сандрінгемі з іншими членами королівської сім'ї, зокрема і з онуками своєї дружини Камілли.

Принц Гаррі та Меган Маркл не приїдуть на Різдво до Великої Британії і не відзначатимуть свята в Сандрінгемі, як це заведено в інших членів королівської сім'ї. Журналісти припускали, що це можливо, але після скандальної книги Оміда Скобі "Фінал", цього не станеться. Про це пише The Sun.

Востаннє Меган і Гаррі відзначали Різдво в Сандрінгемі 2018 року. А цього року запрошення отримали діти королеви Камілли: її син Том і дочка Лаура.

Королівське Різдво в Сандрінгемі

Очікується, що Гаррі та його дружина Меган відзначатимуть Різдво в Каліфорнії зі своїми дітьми Арчі та Лілібет.

Надії на поліпшення стосунків між Гаррі та королівською сім'єю з'явилися, коли Гаррі порушив шестимісячне мовчання, щоб зателефонувати королю Чарльзу і побажати йому щасливого дня народження.

Передбачається також, що Чарльз розмовляв зі своєю невісткою Меган під час трансатлантичного дзвінка в листопаді.

І раніше джерело повідомило ЗМІ, що Гаррі та Меган можуть отримати запрошення на Різдво в Сандрінгемі.

Але відтоді було випущено вибухову книжку Оміда Скобі "Фінал", що містить низку заяв про королівську сім'ю.

У ранніх примірниках нідерландського варіанту книги передбачалося, що саме Кейт і Чарльз були "королівськими расистами", тими членами королівської сім'ї, які висловили зауваження з приводу кольору шкіри Арчі, первістка Гаррі та Меган.

42-річний Скобі визнав, що передав перекладачам у Нідерландах "ранню і неясну" чернетку, але все одно намагався зняти з себе відповідальність. І заявив, що не вибачатиметься за написане, додавши: "Не мені вибачатися, тому що я все ще хочу знати, що сталося".

Невідомо, чи розмовляв Гаррі зі своєю сім'єю після виходу книги Скобі.

Меган і Гаррі востаннє проводили Різдво в маєтку Норфолк 2018 року, коли їх прозвали "Чудовою четвіркою" разом із принцом Вільямом і принцесою Кейт.

До списку гостей Сандрінгема цього року вперше увійшли син Камілли Том, її дочка Лаура та онуки Лола, Еліза, Луї, Гас і Фредді.

Нагадаємо, раніше експерти припустили, що книга Скобі завдасть шкоди і Гаррі та Меган Маркл. Хоч зірка "Форс-мажорів" і мала намір повернутися до Голлівуду і навіть зайнятися політикою, але тепер в акторських агентствах її можуть порахувати занадто непередбачуваною і скандальною.