17 грудня 2023 року: Данила і отроків Ананія, Азарія та Мисаїла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також ігнорувати прохання про допомогу.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Даниїла і отроків Ананія, Азарія та Мисаїла. Вони потрапили в полон після руйнування храму вавилонським царем Навуходоносором, який наказав навчити їх халдейської премудрості і виховати при своєму дворі. Але юнаки не відреклися від своєї віри, продовжували нести покаяння Господу і вели скромний спосіб життя, харчуючись лише водою та овочами.

Що не можна робити 17 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

ігнорувати прохання про допомогу;

піддаватися на спокусу шкідливих звичок;

стригти волосся після обіду.

Народні повір'я та прикмети:

сонячний ранок — до сильних морозів незабаром;

низько літають птахи — чекайте на дощ або мокрий сніг;

серпанок над місяцем — до хмарної погоди;

туман обіцяє дощовий січень;

якщо сьогодні іній, то через тиждень буде тепло.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Серафим, Христодул, Христодула, Юліанія.

Народилися в цей день:

1975 рік — Мілла Йовович, американська акторка (фільми "П'ятий елемент", "Обитель зла" та ін.), співачка, фотомодель

А також у цей день:

1989 рік — на телеканалі Fox (США) проходить прем'єра мультсеріалу "Сімпсони";

2003 рік — у світовий прокат виходить фільм "Володар перснів: Повернення короля", останній із трилогії, незабаром щедро відзначений "Оскарами".